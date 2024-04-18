iPhone 15 оказался медленнее, чем флагманы Samsung

Смартфоны от Apple оказались медленнее, чем Samsung. Их тестировали в скорости интернета. Об этом сообщает издание 9to5Mac со ссылкой на отчет компании Ookla.

Ookla сравнили, с какой скоростью передают данные смартфоны Apple и Samsung. Оказалось, что телефоны Samsung Galaxy S24 продемонстрировали более высокую производительность 5G, чем устройства линейки iPhone 15.

Данные собирали по всему миру в период с 1 февраля по 24 марта. Так, смартфоны iPhone 15 набрал 274 мегабит в секунду. А Samsung — 307 мегабит в секунду.

Самая высокая скорость передачи данных 5G была зафиксирована в ОАЭ (Samsung Galaxy S24 — 828 мегабит в секунду, iPhone 15 — 819 мегабит в секунду).

Ранее стало известно, правда ли, что Apple отключит свои смартфоны в России.

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