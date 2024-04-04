5 апреля
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Что за домашнего робота может создать Apple

Инсайдеры рассказали, что следующим большим проектом от Apple может стать домашний робот. Об этом сообщает Bloomberg.

Робот. Новые технологии.
Робот. Новые технологии.
pixabay.com.

Отмечается, что робот будет ездить за владельцем по дому.

В сети предположили, что робот будет похож на домашнего робота Astro от Amazon.

Также известно, что компания разрабатывает еще один гаджет — настольное домашнее устройство, которое использует робототехнику для перемещения дисплея.

На данный момент все проекты только начинают разрабатывать, и пока что неизвестно, выйдет ли что-то "в свет".

Ранее сообщалось, что геймеры перестали пользоваться Windows 11.

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