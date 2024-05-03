Известная певица резко разоблачила «эконом-роскошь» Волочковой

Скандально известная «королева шпагатов» Анастасия Волочкова улетела отдыхать на Мальдивы. О чем радостно сообщила с соцсетях.

Там балерина написала гневный матерный пост для подписчиков, которые раскритиковали ее фигуру. Волочкова решила им напомнить, кто она и сколько зарабатывает.

В своем послании Анастасия в резкой форме написала фолловерам, чтобы «завидовали молча», и напомнила, что они никогда не будут на Мальдивах, куда билет стоит 1 млн рублей.

Но ее на место поставила российская радиоведущая и певица Екатерина Гордон, пишет priamurmedia.ru. В своем личном блоге она написала, что летела на одном самолете с Волочковой. Которая направлялась на отдых в эконом-классе. Что билет туда миллион не стоит. Гордон также заметила, что балерина везла из Москвы с собой на Мальдивы букет.

Рассказала Гордон и о якобы роскошной вилле, где остановилась Волочкова. Это обычная вилла. Но ничего постыдного, как и летать в эконом-классе, нет, уверена певица.

Но вот зачем балерина создает вокруг своей особы линий «роскошный шум», — непонятно.

Между тем Волочкова рассказала, с кем в этом году отправится на Мальдивы. Там знаменитость планирует проводить время вместе с иностранцем по имени дон Мигель, который родом из Чили. По словам Волочковой, это любовь 15-летней давности. Он подарил балерине свадебное платье, рассказала балерина. Дон Мигель подарил ей также коня шоколадного цвета. Однако Волочкова его не забрала.

Ранее фанатов обеспокоил пугающий макияж Волочковой. Жирные черные полосы вместо аккуратной подводки на нижнем веке, неаккуратно накрашенные ресницы, бледные губы. А волосы выглядят так, будто балерина лысеет.

В комментариях фанаты и простые люди массово просят помочь Анастасии Волочковой «выбраться из алкогольной зависимости».

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