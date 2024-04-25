Примите участие в фотоконкурсе «Мой нарядный кулич» и получите призы от «Алейки»

Участник конкурса должен прислать фотографию с пасхальными угощениями. Обязательное условие: наличие на конкурсном фото любой продукции ТМ «Алейка» . От одного участника принимается не более трех фото.
Заявки принимаются на эл почту nef@ altapress.ru с указанием ФИО и номера телефона для связи.
Победителей фотоконкурса определяет ЗАО "Алейскзернопродукт" им С.Н.Старовойтова.
Каждого из трех победителей ждет следующий приз - месячный набор продуктов от ТМ «Алейка» для всей семьи (мука, крупа, макароны, хлопья и растительное масло).
Итоги конкурса подведем и сообщим 14 мая на сайте altapress.ru
Часть присланных фото будет опубликовано на нашем сайте.
Организатор конкурса ЗАО "Алейскзернопродукт" им С.Н.Старовойтова
Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов
или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.altapress.ru или уточняйте по телефону (3852) 63-35-25
Присылая фотографию на конкурс, вы даете свое согласие на обработку персональных данных и публикации вашей фотографии на сайте www.altapress.ru
Призы можно забрать в редакции:
г. Барнаул, ул. Короленко, 107
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