Тропа Мазая, рок-фест, гуси-лебеди. 10 идей, куда сходить на этих выходных в Барнауле

В кино
Драма Мишеля Франко «Память» в «Премьере» — 4 мая, 19:00, 18+
Триллер Махалии Бело «Всемирный потоп» в «Мире» — 5 мая, 19:20, 18+
В музей
Фольклорный спектакль «Вдоль по Московской» в музее «Город» — 4 мая, 13:00, 6+
Выставка «По канонам красоты» в Художественном музее — до 12 мая, ср с 10:00 до 18:00, чт с 11:00 до 19:00, пт-вс с 10:00 до 18:00, 0+
В театр
«Ревизор» в Театре драмы — 4 мая, 17:30, 16+
«Дочери Тевье» в Музыкальном театре — 4 мая, 17:00, 12+
«Свободная пара» в Молодежном театре — 5 мая, 17:00, 18+
На концерт
ROCK ON! Fest в Hairy Lemon Pub — 5 мая, 18:00, 16+
На прогулку
Прогулка по «Тропе Мазая» от «Идем гулять» — 4 мая, 12:00, 12+
Для детей
«Гуси-лебеди» в театре кукол «Сказка» — 5 мая, 11:00, 0+
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