15 мая
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Снесли киоск «Каспий», шаурма которого находилась в топе у барнаульских студентов

Буквально за два дня снесли киоск, где продавалась вкуснейшая шаурма.

Снос киоска "Каспий".
Снос киоска "Каспий".
altapress.ru

В ноябре 2022 года altapress.ru провел опрос среди барнаульских студентов. И "Каспий" на пр.Красноармейском, 33 тогда попал в топ.

Вот что тогда говорила молодежь: «Лучше шаурмы нигде не ела. Раньше жила рядом и была постоянным клиентом. Сейчас хоть и нахожусь в другой части города, но прихожу к дяде Бахраму. Его шаурма всегда щедра на начинку, хрустящий лаваш, свежие продукты, вкусная курица. Шаурма не выглядит как влажная тряпка, ничего не валится, и лаваш занимает не 70% блюда», «Питаюсь шаурмой в этом месте с 2013 года: соуса именно столько, сколько должно быть. Он не лезет со всех щелей. Качество прожарки и закрутки шули — вышка, никто не сравнится».

Киоск снесли из-за строительство нового магазина. И по этой же причине вскоре перенесут остановку «Улица Анатолия».

Чтобы поместить перед магазином парковку для посетителей, авторам проекта пришлось слегка переделать схему тротуаров с дорогой, перенести от участка автобусную остановку и согласовать все это в мэрии и ГИБДД.

Любителям шаурмы

Не стоит расстраиваться любителям шаурмы (или шавермы — кому как нравится) из-за сноса киоска. Предприятие уже прочно обосновалось на ул.Власихинской, 144г. И полюбившийся многим продукт продается там уже четыре дня.

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