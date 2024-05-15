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Жизнь
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Что «Горная аптека» приготовила для городских жителей в «Ночь музеев»

В субботу, 18 мая, состоится, без преувеличения, самое долгожданное культурное событие года — Всероссийская акция «Ночь музеев».

Площадка перед зданием туристического центра «Горная аптека».
Площадка перед зданием туристического центра «Горная аптека».
Фото предоставлено музеем «Горная аптека».

В туристическом центре «Горная Аптека» вновь подготовили яркую, насыщенную и разнообразную программу, которая будет интересна гостям всех возрастов.

В программе международной акции «Ночь музеев — 2024» в туристическом центре «Горная аптека»:

19:00−00:00 — торжественное открытие акции «Ночь музеев — 2024», развлекательная уличная программа с ведущим Егором Мотаевым, конкурсами и, конечно, призами от наших партнеров: компании АО «Мельник» и ТМ «Легенды Алтая».

(Площадка перед зданием туристического центра «Горная аптека»);

19:00−23:00 (каждые полчаса) — театрализованная экскурсия «В гостях у провизора» в музее истории аптечного дела «Горная аптека». Стоимость билета на экскурсию — 50/150 руб. (детский/взрослый билет).

Театрализованная экскурсия в музее.
Театрализованная экскурсия в музее.
Фото предоставлено музеем «Горная аптека».

Каждый год в рамках экскурсии по музею аптечного дела экскурсоводы и актеры разыгрывают уникальную историю, основанную на реальных исторических или вымышленных событиях. Вместе с провизором мы попадали в Зазеркалье из мира Алисы, лечили Антона Павловича Чехова, применяли знания восточной медицины, открывали первую аптеку с женщинами-провизорами и даже помогали инопланетянину вернуться на родную планету в далекой-далекой галактике. Что же будет в этом году? Приходите, чтобы узнать и стать участником новой истории!

Театрализованная экскурсия в музее.
Театрализованная экскурсия в музее.
Фото предоставлено музеем «Горная аптека».

19:00−23:00 (каждые полчаса) — магический сеанс от Константина Семёнова. Вас ждёт удивительное, волшебное и немного безумное путешествие в потайные подвалы XIX века: городские легенды, ожившие духи, чудеса магии, загадки подсознания и невероятные опыты, которые откроют в вас фантастические способности.
Стоимость билета — 300 руб./чел.

19:00−23:00 (каждые полчаса) — гастрономическая экскурсия «Купеческое чаепитие»: этикет и традиции купеческого и крестьянского чайного стола с угощениями от ресторации сибирской кухни «Горная аптека». Стоимость билета — 300 руб./чел.

Гастрономическая экскурсия в &quot;Горной аптеке&quot;.
Гастрономическая экскурсия в "Горной аптеке".
Анна Зайкова.

19:00−23:00 (каждый час) — лекция о лекарственных травах в аптечном огороде внутреннего дворика здания. Интересные факты о пользе растений, мастер-класс по изготовлению крема от кафедры фармации АГМУ. Стоимость билета на лекцию — 50/150 руб. (детский/взрослый билет).

22:00−00:00 — вас ждёт музыкальный концерт Александра Волокитина.

Ждем вас в субботу, 18 мая, с 19:00 до 00:00 на «Ночь музеев — 2024» в туристическом центре «Горная аптека».

Билеты приобретаются на месте в формате очереди.

Подробности по телефону: +7 (3852) 53-62-67.
Наш адрес: г. Барнаул, ул. Ползунова, 42.

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