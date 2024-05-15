Лизинг с плавающей ставкой — возможность сегодня выгодно купить технику и оборудование

С апреля 2024 года в компании «ТаймЛизинг» возможно получить финансирование транспорта или оборудования в лизинг с плавающей ставкой.

Сегодня на рынке существует одно из мнений экспертов, что ключевая ставка может быть снижена уже к середине-концу лета этого года. В случае, если договор заключается с плавающей ставкой, при любом изменении ставки Центрального банка РФ автоматически пересчитывается график платежей. После объявления решения ЦБ, менеджеры компании «ТаймЛизинг» в течение трёх дней связываются с клиентом и оповещают об изменении.

Один из руководителей обособленного подразделения «ТаймЛизинг» в Кемерове, рассказал о внедрении программы с плавающей процентной ставкой:

Да, ставка по договору лизинга напрямую зависит от ключевой ставки ЦБ РФ и автоматически меняется вместе с ней. Одно из мнений финансовых аналитиков таково, что в течение 2024 года ключевая ставка снизится с 16% до 14,9% годовых, в 2025 году — до 10,4%, в 2026 году — до 8,1%. Таким образом, в долгосрочной перспективе клиенты смогут значительно сэкономить по таким договорам.

На сегодняшний день ряд клиентов компании «ТаймЛизинг» уже начали использовать этот инструмент. Это объясняется тем, что приобретение ТС или оборудования в лизинг по фиксированной процентной ставке в текущих экономических реалиях менее выгодно. Ключевая ставка сейчас, возможно, находится на пике своего роста, тогда в случае её снижения итоговая стоимость ТС и оборудования значительно снизится.

Наглядный пример:

Предмет лизинга: автомобиль Tank 500 стоимостью 5 200 тыс. руб., авансовый платёж — 0%, срок лизинга — 60 месяцев.

Сравниваем:

стоимость лизинга с учётом ключевой ставки ЦБ РФ 16%;

стоимость лизинга с учётом теоретически сниженной ключевой ставки до 12%.

Разница между двумя случаями равна 759 тыс. рублей.

Таким образом, делая выбор в пользу лизинга с плавающей ставкой и длительным сроком, вы получаете шанс значительно сэкономить на покупке.

Более подробно о лизинге: https://timeleasing.ru/leasing/accounting/.

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