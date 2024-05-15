Подведены итоги конкурса «Лучший предприниматель города Барнаула»

Конкурс проводится с 1999 года. За четверть века победителями стали более 135 представителей бизнеса краевой столицы.
Конкурс проводится ежегодно по итогам деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства за предшествующий год с целью содействия развитию предпринимательского сектора в городе Барнауле, его общественной значимости, привлечения населения города Барнаула к занятию предпринимательской деятельностью.
В 2024 году в конкурсе приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые граждане.
Конкурсная комиссия согласно Положению о конкурсе оценивала результаты работы предпринимателей по балльной системе, рассматривая следующие показатели:
- Cумму налоговых платежей и страховых взносов, уплаченных в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- Количество вновь созданных рабочих мест;
- Среднемесячную заработную плату в расчете на одного работника списочного состава;
- Социальное обеспечение работников;
- Технологическую (инновационную) активность;
- Продолжительность ведения бизнеса,
- Участие в благотворительной, спонсорской деятельности и другие критерии.
По итогам заседания конкурсной комиссией определены шесть победителей по следующим номинациям:
- «Лучший предприниматель в сфере производства» — индивидуальный предприниматель Анисимова Оксана Викторовна (производство колбасных изделий и мясных деликатесов под ТМ «Звезда Алтая»);
- «Лучший предприниматель в сфере торговли» — общество с ограниченной ответственностью «МейТан» (торговля продуктами для здоровья, красоты и гигиены);
- «Лучший предприниматель в сфере предоставления услуг населению» - общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр Галэкс» (деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий);
- «Женское предпринимательство» — индивидуальный предприниматель Зорина Татьяна Владимировна (строительство жилых и нежилых зданий);
- «Лучший молодой предприниматель» — индивидуальный предприниматель Пенкина Анна Анатольевна (деятельность в области права);
- «Самозанятый года» — Пологно Евгений Вячеславович (цифровая роспись стен, нанесение графических изображений, печать на стенах, дизайн помещений, услуги художника).
Награждение победителей состоится в администрации города 23 мая в рамках празднования Дня российского предпринимательства.
Напомним, что в 2023 году принято новое постановление о проведении конкурса «Лучший предприниматель города Барнаула», в котором обновились критерии отбора участников конкурса, введены дополнительные критерии, введена новая номинация «Самозанятый года» — для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Обновлен состав конкурсной комиссии, которая включает теперь 13 человек.
Самое важное - в нашем Telegram-канале