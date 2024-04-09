Последний шанс выжить. В крае запускают проект по спасению редкого вида птиц стоимостью 9,3 млн рублей

Ученые из Алтайского края начали программу спасения исчезающего вида птиц — кулика-кречетки (еще этот вид называют степной пигалицей). Проект назвали «Степная пигалица — последний шанс!». Что это за инициатива и почему она важна, altapress.ru рассказал Николай Крымов, автор проекта и директор по стратегическому развитию фонда «Дикая природа».

На страже непопулярных

Инициатор проекта — молодой алтайский фонд «Дикая природа». Его политика — вставать на защиту «непопулярных» среди прочих природоохранных организаций животных. На самом деле, сейчас на грани исчезновения гораздо больше видов, чем может представить обыватель. И такие малоизвестные птички остаются без внимания общественности.

«Понятно, что более фееричны и зрелищны тигры, леопарды, огромные киты и касатки, — объясняет Николай Крымов. — Но эти виды встроены в биологическую цепочку на таких же правах, как и кречетка. Именно поэтому мы решили создать этот проект. Есть и другая сторона медали — отсутствие работ по разведению куликов в неволе. Это достаточно сложная группа птиц, но разводить их нужно и важно, потому что, на наш взгляд, это один из приоритетов в деле сохранения животного мира».

Кречетка (степная пигалица). Страница проекта «Степная пигалица — последний шанс!». Кречетка (степная пигалица). Страница проекта «Степная пигалица — последний шанс!». Кречетка (степная пигалица). Страница проекта «Степная пигалица — последний шанс!».

Половина птенца. Насколько все плохо

Сколько этих очаровательных птичек осталось на данный момент, точно неизвестно. Последние исследования проводились еще в Англии в 2007–2008 гг. при поддержке Королевского общества защиты птиц.

По предварительной оценке, очень примерно, в России обитает не более 500 пар кречетки. Это одна тысяча птиц на всю страну. Сейчас их в 100 раз меньше, чем в конце XX века. И становится все меньше.

На Алтае, самое оптимистичное, гнездятся не более 10–15 пар. И то не каждый год.

Согласно данным Красной книги, на сокращение численности птиц могли повлиять снижение нагрузки на пастбища и хищничество врановых.

Ученые из Казахстана отметили, что продуктивность вида тоже все меньше. По статистике, на одну пару за всю жизнь получается 0,5 птенцов. Это при том, что кладка состоит из четырех яиц.

Кречетка (степная пигалица). Страница проекта «Степная пигалица — последний шанс!». Яйца кречетки (степной пигалицы). Страница проекта «Степная пигалица — последний шанс!».

«По нашим предположениям, проблема в другом. На первое место мы ставим резко возросшую численность обыкновенной лисицы в 90-х годах прошлого столетия, — рассказывает Николай Крымов. — Именно на этот период пришелся троекратный рост численности лисицы и 100-кратное снижение кречетки».

Как пигалицам будут давать последний шанс

За дело берутся основательно. На первом месте сейчас — подготовка кадастра вида на территории Алтайского края и всей России. Численность кречеток будут постоянно отслеживать. Подключат коллег из других регионов.

Второе, что хотят сделать, это определить наличие пестицидов и тяжелых металлов в местах гнездования птиц. Николай Крымов подчеркивает, что это очень серьезный фактор, который может влиять на количество рождающихся птенцов.

Третий важный момент — это исследовать содержание влаги в почве в местах гнездования кречеток. Из-за глобального потепления есть вероятность того, что грунт стал более сухим. Это прямо влияет на то, сколько птенцов вылупится из отложенных яиц.

Птенцы кречетки. Страница проекта «Степная пигалица — последний шанс!».

«И самый основной момент, требующий проверки и подтверждения нашей версии основного лимитирующего фактора, — влияние лисиц, — отмечает Николай Крымов. — Здесь уже закуплена часть фотоловушек, которые будут устанавливать недалеко от гнезд птиц для определения причин гибели кладок».

Чего хотят добиться в итоге

Первая цель команды — найти причину исчезновения вида. Возможно, при сдерживании этого фактора численность кречеток начнет восстанавливаться.

Второе — в рамках проекта сделают попытку разведения кречеток в неволе. Это даст большие перспективы для восстановления популяции вида за счет того, что выведенных птиц будут выпускать в изначальную среду обитания.

Птенец кречетки. https://vk.com/id216589055

Проект по спасению степных пигалиц — один из первых шагов. В фонде «Дикая природа» уже заложили фундамент в формирование международного центра репродукции исчезающих видов животных. Николай Крымов предполагает, что на базе этого центра начнутся работы по созданию криобанка генетических ресурсов исчезающих видов.

Сколько стоит спасти птичек

Общая стоимость проекта — 9,3 млн рублей.

Для осуществления этапа работы по проекту на 2024 год необходимо 1,26 млн руб.

Деньги пойдут на экспедиционные расходы по подготовке кадастра кречетки в степной зоне России, включая Алтайский край, Курганскую, Новосибирскую, Омскую, Оренбургскую и Челябинскую области. В регионах к проекту подключат ученых-орнитологов и любителей птиц.

Кречетка (степная пигалица). https://vk.com/wildnature_fund

Николай Крымов отмечает, что с государственной помощью для подобных проектов сейчас дела обстоят несколько спорно:

«Наш фонд молодой, отсутствуют возможности получения грантов на финансирование. И в целом, вопросы поддержки охраны животного мира в России не решены. Все, что предлагается сегодня грантодателями или фондами, — социально ориентировано. Это, безусловно, не совсем может сосуществовать с реальными проектами по охране именно диких животных. То небольшое количество программ, связанных с охраной животного мира, направлено, на самом деле, на домашних животных, собак и кошек».

На данный момент запущен открытый сбор средств.

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