«Нет» просроченному молоку и переводы без комиссий. Что изменится в жизни россиян в мае 2024 года

Просроченное молоко автоматически заблокируется на кассе, за неправильное использование навоза будут штрафовать, а провести газ на дачный участок станет дешевле. Рассказываем о главных изменениях, которые ждут россиян в мае 2024 года.

Блокировка просроченного молока

С 1 мая в крупных торговых сетях, включающих 50 и более магазинов, внедряется новый механизм контроля. На кассах будет автоматически блокироваться продажа нелегальной и просроченной молочной продукции и воды.

Система не позволит пробить на кассе такие товары на кассе. Незаконным оборотом будет считаться отсутствие необходимой информации о товаре в системе «Честный знак» или ее искажение, двойная продажа или попытка продать запрещенку.

Молоко. CC0

Штрафы за навоз

В мае россиян начнут штрафовать за несоблюдение требований к хранению, перевозке, транспортировке, обработке, реализации и переработке навоза и помета.

Несмотря на то, что навоз и помет – ценные органические удобрения, их неправильно использование может привести к серьезным экологическим проблемам: загрязнить воду, почву, воздух или даже привести к эпидемии. Ведь содержащиеся в помете и навозе патогенны могут передаться людям через воду и пищу.

Внесение удобрений. freepik.com/rawpixel.com

Должностным лицам за нарушение требований использования будет грозить от 30 до 40 тыс. рублей штрафа, для ИП – от 50 до 60 тыс., для юрлиц – от 250 до 350 тыс. рублей. За повторное нарушение суммы увеличатся. Для должностных лиц – от 40 до 50 тыс., для ИП – от 60 до 70 тыс., для юрлиц – от 350 до 450 тыс. рублей.

Если несоблюдение требований повлекло вред здоровью людей, природе или возникновению эпидемии, заплатить придется еще больше. Должностным лицам – от 50 до 60 тыс., ИП – от 80 до 90 тыс., для юрлиц – от 500 до 600 тыс. рублей. Есть и альтернатива – приостановление деятельности до 90 суток для ИП и юрлиц.

Газ в садоводства

Еще в 2021 году правительство РФ разработало программу социальной газификации, по которой трубу до участка проводят бесплатно. А за доведение до дома нужно уже заплатить. Для некоторых категорий граждан на это действуют субсидии. В 2023 году программа стала бессрочной, а в мае 2024 года к ней присоединятся садоводства, которые находятся в пределах населенных пунктов.

Газ СС0

Раньше трубу подводили только до границ СНТ. Дальше садоводам приходилось справляться самостоятельно и тянуть газопровод до участка своими силами. Теперь же трубопровод будут доводить сразу до участков. Соответственно, можно будет сэкономить.

Для участия в программе должно быть принято общее решение на собрании членов СНТ и подана заявка в газораспределительную организацию. У собственников при этом должны быть в наличии все документы на участок и дом.

Геномная регистрация

С мая родственники пропавших без вести людей будут проходить обязательную геномную регистрацию. У граждан будут брать генетический материал и заносить его в базу. Биологические данные будут хранить не более 70 лет, после чего их уничтожат.

Эволюция. Ген. Генетика Freepic

Учитывая тысячи находящихся в розыске людей и неопознанных трупов, такая мера поможет с поиском и установлением личности.

Повышение пенсий

С 1 мая пенсии повысят пяти категориям пожилых россиян. Среди них:

Отпраздновавшие 80-летие пенсионеры – надбавка составит 100% от фиксированной части пенсии, в 2024 году это чуть более 8 тыс. рублей.

Попечители нетрудоспособных родственников, решившие уйти с работы на заслуженный отдых – они смогут рассчитывать на треть фиксированной выплаты к пенсии. Если иждивенца два – сумму удвоят. Если три и более – доплата будет выше 100%.

Бывшие летчики и шахтеры – перерасчет выплат этим категориям происходит четыре раза в год. Надбавки у каждого индивидуальные и зависят от среднемесячного заработка и стажа работы, дающего право на доплату. Например, у мужчин выслуга должна составлять 25 лет, у женщин – 20.

Также ветераны Великой отечественной войны получат ежегодную разовую выплату к 9 мая.

Копилка. Деньги. unsplash.com

Целевое обучение

С 1 мая ужесточаются правила целевого набора в вузы. Главное – теперь абитуриент сможет заключить договор о целевом обучении только в одном высшем учебном заведении и только по одной специальности.

Кроме того, после окончания обучения выпускник должен будет отработать не менее трех лет. Но при этом не более пяти — раньше максимального срока отработки после окончания обучения по целевому договору не было.

Обучение. Источник: ru.freepik.com, автор pch.vector.

Подать заявку на целевое обучение можно будет через сервис «Работа в России», который находится в ведении Министерства труда и социальной защиты РФ. При этом место жительства и прописка абитуриента не будут иметь значения — он сможет выбрать любой вуз страны.

Стоит учесть, что если раньше договор подписывали до зачисления в вуз, то теперь это можно будет сделать только после.

Онлайн-переводы без комиссии

С 1 мая 2024 года россияне смогут без комиссии переводить до 30 млн рублей между своими счетами в разных банках через Систему быстрых платежей (СБП).

Лимит для переводов без комиссии между счетами разных людей останется прежним — 100 тыс. рублей. При этом комиссия за перевод сверх этой суммы составит 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

Заем. Деньги. Оплата. unsplash.com

Кроме того, Банк России отменил комиссию для банков за переводы между людьми через СБП. Сейчас отсутствие комиссии регулируется льготным периодом, который должен был завершиться 1 июля 2024 года. Однако Центробанк решил продлить эту меру на бессрочный период.

Кроме того, с 1 апреля 2024 года банки освобождаются от уплаты комиссии регулятору за ряд операций по СБП, включая перевод кешбэка и его возврат продавцу при отказе от покупки.

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