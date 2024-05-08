Без топота маленьких ножек. Почему от бесплодия страдает каждая шестая пара, рассказал репродуктолог

Статистика
По наблюдениям Ольги Грудиловой, число пациентов с бесплодием стабильно увеличивается с каждым годом. Сегодня около 20% пар сталкиваются с проблемой зачатия.
И это проблема характерна не только для Алтайского края, но и для всех развитых стран. По словам главного репродуктолога Алтайского края Зураба Девнозашвили, в мире последние несколько лет регистрируют порядка 15-20% пар репродуктивного возраста с бесплодием.
«Ранее было принято считать, что на долю женского бесплодия приходится 80%, а мужского — всего 20. Однако сейчас, с развитием диагностики, мы все чаще наблюдаем сочетанное бесплодие, обусловленное как мужским, так и женским факторами», - сообщал специалист в нашем большом материале.
Причина внутри и снаружи
Причин развития бесплодия может быть огромное множество. Повлиять на здоровье будущего родителя могут как внешние факторы (экология, уровень стресса, вредные привычки, качество питания и т. д.), так и внутренние. К последним относят хронические недуги, перенесенные инфекции и заболевания, передающиеся половым путем.
Врачи выделяют несколько проблем, которые в большинстве случаев мешают паре стать родителями:
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у женщин – нарушение проходимости маточных труб как следствие различных инфекционных заболеваний, проблемы эндокринной системы, различные патологии матки и яичников;
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у мужчин – различные формы нарушений сперматогенеза, которые также могут быть следствием воспалительных заболеваний, эндокринных нарушений.
Также шансы зачать ребенка уменьшаются с возрастом родителей. Девушке в 20 лет будет легче забеременеть, чем женщине после 35 лет. Причина этому - запас яйцеклеток, который закладывается в организме женщины еще до ее рождения и расходуется в течение всей жизни.
«Запас яйцеклеток ограничен и новые клетки сами собой не образуются, в отличие от мужчин, чей сперматогенез происходит непрерывно, - объясняет Ольга Грудилова. - И несмотря на совершенство современной медицины продолжительность детородного периода у женщин остается неизменной. Это биология».
Соответственно, чем старше девушка, тем меньше яйцеклеток у нее остается. А с годами в них накапливаются хромосомные поломки, последствия вирусных заболеваний и патологии. Из-за них беременность либо не наступает, либо заканчивается неблагополучно.
Профилактика и решение
Для профилактики бесплодия в 2024 году в программу диспансеризации Алтайского края включили новое направление - скрининг для оценки мужского и женского репродуктивного здоровья. Это помогает выявить заболевание или инфекцию на раннем этапе и вовремя восстановить репродуктивную функцию.
Скриниг репродуктивного здоровья проходит в несколько этапов. Первый этап для женщин включает осмотр акушером-гинекологом, пальпацию молочных желез, осмотр шейки матки с забором материала на исследование.
Для мужчин предусмотрен осмотр врачом-урологом либо при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин.
Если специалисты находят какие-то отклонения от норм, то пациентов обязательно направляют на второй этап, где проводятся более углубленные обследования.
Также, по словам Ольги Грудиловой, женские консультации начали активнее направлять женщин на дополнительные обследования.
«Если на этапе диспансеризации в женской консультации женщина жалуется, что не может зачать ребенка в течение одного года (или 6 месяцев, если женщина старше 35 лет), акушер-гинеколог направляет пациентку к врачу-репродуктологу в «ДАР», – рассказывает врач. – Мы обследуем супружескую пару, выявляем причины бесплодия и проводим коррекцию, применяя медикаментозное и хирургическое лечение, а также вспомогательные репродуктивные технологии (ЭКО)».
Дополнительно репродуктолог напомнила простые правила, которые помогут избежать большинства проблем, влияющих на здоровье пары:
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соблюдение здорового образа жизни: полноценный сон, регулярные физические нагрузки и сбалансированное питание;
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отказ от вредных привычек;
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использование барьерной контрацепции;
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регулярное обследование у врачей.
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