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Здоровье

Без топота маленьких ножек. Почему от бесплодия страдает каждая шестая пара, рассказал репродуктолог

«Примерно из шести пар одна точно испытывает трудности с зачатием ребенка», - сообщает репродуктолог перинатального центра «ДАР» Ольга Грудилова. И количество пациентов с бесплодием стабильно увеличивается с каждым годом, причем не только в Алтайском крае. Каковы причины заболевания и кто ему больше подвержен: мужчины или женщины — в нашем материале.

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок.
СС0

Статистика

По наблюдениям Ольги Грудиловой, число пациентов с бесплодием стабильно увеличивается с каждым годом. Сегодня около 20% пар сталкиваются с проблемой зачатия.

И это проблема характерна не только для Алтайского края, но и для всех развитых стран. По словам главного репродуктолога Алтайского края Зураба Девнозашвили, в мире последние несколько лет регистрируют порядка 15-20% пар репродуктивного возраста с бесплодием.

«Ранее было принято считать, что на долю женского бесплодия приходится 80%, а мужского — всего 20. Однако сейчас, с развитием диагностики, мы все чаще наблюдаем сочетанное бесплодие, обусловленное как мужским, так и женским факторами», - сообщал специалист в нашем большом материале.

Грустный ребенок
Грустный ребенок
Freepic

Причина внутри и снаружи

Причин развития бесплодия может быть огромное множество. Повлиять на здоровье будущего родителя могут как внешние факторы (экология, уровень стресса, вредные привычки, качество питания и т. д.), так и внутренние. К последним относят хронические недуги, перенесенные инфекции и заболевания, передающиеся половым путем.

Врачи выделяют несколько проблем, которые в большинстве случаев мешают паре стать родителями:

  • у женщин – нарушение проходимости маточных труб как следствие различных инфекционных заболеваний, проблемы эндокринной системы, различные патологии матки и яичников;

  • у мужчин – различные формы нарушений сперматогенеза, которые также могут быть следствием воспалительных заболеваний, эндокринных нарушений.

Анализы крови.
Анализы крови.
unsplash.com

Также шансы зачать ребенка уменьшаются с возрастом родителей. Девушке в 20 лет будет легче забеременеть, чем женщине после 35 лет. Причина этому - запас яйцеклеток, который закладывается в организме женщины еще до ее рождения и расходуется в течение всей жизни.

«Запас яйцеклеток ограничен и новые клетки сами собой не образуются, в отличие от мужчин, чей сперматогенез происходит непрерывно, - объясняет Ольга Грудилова. - И несмотря на совершенство современной медицины продолжительность детородного периода у женщин остается неизменной. Это биология».

Соответственно, чем старше девушка, тем меньше яйцеклеток у нее остается. А с годами в них накапливаются хромосомные поломки, последствия вирусных заболеваний и патологии. Из-за них беременность либо не наступает, либо заканчивается неблагополучно.

Беременная женщина.
Беременная женщина.
https://unsplash.com/

Профилактика и решение

Для профилактики бесплодия в 2024 году в программу диспансеризации Алтайского края включили новое направление - скрининг для оценки мужского и женского репродуктивного здоровья. Это помогает выявить заболевание или инфекцию на раннем этапе и вовремя восстановить репродуктивную функцию.

Скриниг репродуктивного здоровья проходит в несколько этапов. Первый этап для женщин включает осмотр акушером-гинекологом, пальпацию молочных желез, осмотр шейки матки с забором материала на исследование.

Для мужчин предусмотрен осмотр врачом-урологом либо при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин.

Если специалисты находят какие-то отклонения от норм, то пациентов обязательно направляют на второй этап, где проводятся более углубленные обследования.

Врач, медицина.
Врач, медицина.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Также, по словам Ольги Грудиловой, женские консультации начали активнее направлять женщин на дополнительные обследования.

«Если на этапе диспансеризации в женской консультации женщина жалуется, что не может зачать ребенка в течение одного года (или 6 месяцев, если женщина старше 35 лет), акушер-гинеколог направляет пациентку к врачу-репродуктологу в «ДАР», – рассказывает врач. – Мы обследуем супружескую пару, выявляем причины бесплодия и проводим коррекцию, применяя медикаментозное и хирургическое лечение, а также вспомогательные репродуктивные технологии (ЭКО)».

Дополнительно репродуктолог напомнила простые правила, которые помогут избежать большинства проблем, влияющих на здоровье пары:

  • соблюдение здорового образа жизни: полноценный сон, регулярные физические нагрузки и сбалансированное питание;

  • отказ от вредных привычек;

  • использование барьерной контрацепции;

  • регулярное обследование у врачей.

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