15 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Автоновости

Водитель попала в ловушку на дороге в центре Барнаула. Пробито два колеса иномарки, повреждены диски

В редакцию altapress.ru обратилась жительница Барнаула и рассказала, что во время движения по пр.Ленина — через рельсы на ул.Северо-Западная — ее автомобиль сразу лишился двух колес.

Водитель с 22-летним стажем попала в ловушку на дороге в центре Барнаула.
Водитель с 22-летним стажем попала в ловушку на дороге в центре Барнаула.
Предоставлено altapress.ru

Также повреждены диски Mercedes.

Водитель автомобиля с 22-летним стажем вызвала полицию после случившегося. Заодно и сфотографировала место, где случилось происшествие.

Также она рассказала, что на злосчастном перекрестке нет знаков, предупреждающих о неровностях дорожного покрытия. Хотя существует определенный ГОСТ "по глубине" допустимых ям. Но, по словам водительницы, ямы, в которые попал ее автомобиль, более чем в 2,5 раза превышают установленные стандарты.

Между тем за каждой ямой "стоит" конкретное должностное лицо.

Дело в том, что пострадавшая намерена обратиться с иском в суд за возмещением материального вреда. Только одно колесо на популярной интернет-платформе стоит порядка 17 тыс. рублей.

Сейчас автомобиль проходит экспертизу — на наличие иных повреждений. А учитывая дефицит деталей к "немцам", материальный вред может быть еще выше.

Ранее барнаульцы высказались о проблемах на дорогах города и поинтересовались у председателя комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерия Ведяшкина, когда улицы приведут в порядок.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открытие сезона стрит-арта
О чем говорит деревянное зодчество?
Первый «Флора-фест» в Барнауле
Топ-10 идей отдыха на Алтае
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость