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Жизнь

«Сразу напрягся». Какие дома в Барнауле, по мнению историка, сносить никак нельзя — фотоподборка

Корреспондент Altapress.ru прогулялся по кварталам старого Барнаула, которые застраивают многоэтажками, и заснял красоту деревянного зодчества и каменных построек дореволюционного периода. Историк Данил Дягтярев считает, что некоторые из этих зданий категорически нельзя сносить.

Двухэтажное кирпичное здание бывшей Краевой станции юных туристов по ул. Пролетарской, 164 - колыбель чуть ли не всей системы образования Алтая XX века.
Двухэтажное кирпичное здание бывшей Краевой станции юных туристов по ул. Пролетарской, 164 - колыбель чуть ли не всей системы образования Алтая XX века.
Дарья Беркетова

Как пишет барнаульский историк Данил Дягтярев, из-за того, что кварталы между улицами Анатолия и Партизанской, переулками Циолковского и Ядринцева хотят застраивать, он «сразу напрягся». Ведь это родной район, который ему дорог с детства.

Также барнаулец знает на этом участке немало ценных и эстетически привлекательных построек. Он считает, что их необходимо сохранить и отреставрировать.

Какие здания, по мнению Данила Дегтярева, нельзя сносить:

  1. Здание бывшей Краевой станции юных туристов по ул. Пролетарской, 164.
  2. Кирпичный жилой дом по ул. Интернациональной, 162.
  3. Деревянный дом по ул. Интернациональной, 153.
  4. Все (или почти все) дома по четной стороне улицы Анатолия от дома №152 до №164.

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