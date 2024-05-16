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Недвижимость

Квартиру с кухней, как на картинке, продают в Барнауле за 35 млн рублей

Четырешку в самом востребованном жилом комплексе продают в Барнауле за 35 млн рублей. Она располагается по адресу: ул. 1905 года, 25.

Квартиру с кухней, как на картинке, продают в Барнауле за 35 тыс. рублей.
Квартиру с кухней, как на картинке, продают в Барнауле за 35 тыс. рублей.
"Авито"

Общая площадь квартиры 110 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 318 тыс. рублей.

Четырешка располагается на шестом этаже 12-этажного кирпичного дома.

Окна выходят на две стороны. В квартире будет всегда светло и уютно.

Планировка квартиры позволила разместить в ней кухню-гостиную, три спальни, два санузла, две гардеробных и постирочную.

Внутри сделан дизайнерский ремонт, шумоизоляция потолка проведена всей квартиры.

Стоит отметить, что кухня выглядит как на картинке.

Ранее сообщалось, что в пригороде Барнаула продают идеальный дом с витражными окнами за 35 млн рублей.

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