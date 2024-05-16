Квартиру с кухней, как на картинке, продают в Барнауле за 35 млн рублей

Общая площадь квартиры 110 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 318 тыс. рублей.
Четырешка располагается на шестом этаже 12-этажного кирпичного дома.
Окна выходят на две стороны. В квартире будет всегда светло и уютно.
Планировка квартиры позволила разместить в ней кухню-гостиную, три спальни, два санузла, две гардеробных и постирочную.
Внутри сделан дизайнерский ремонт, шумоизоляция потолка проведена всей квартиры.
Стоит отметить, что кухня выглядит как на картинке.
Ранее сообщалось, что в пригороде Барнаула продают идеальный дом с витражными окнами за 35 млн рублей.
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