«Это реальная угроза». Популярный детский лагерь в пригороде Барнаула рискует не открыться из-за ветровала

Опасение, что детский оздоровительный лагерь «Крылатых» в Калманском районе не откроется, есть у его директора Анатолия Есаулова. Все из-за потенциальной пожарной опасности: после ноябрьского урагана территория вокруг лагеря оказалась заваленной деревьями. Убрать их своими силами – значит, нарушить закон. В чем проблема и кто ей должен заниматься, разбирался altapress.ru.

Долгая процедура

Сотрудники лагеря с ноября разбирают завалы на территории «Крылатых».

«Начали с того, что нападало на крыши домиков. Сейчас большая проблема – удалить объемные и тяжелые вырванные корни деревьев. Оставлять весь этот бурелом на территории опасно», - рассказал Анатолий Есаулов.

А вот деревья, которые упали вокруг территории лагеря, трогать никто не имеет права. Эти земли, согласно публичной кадастровой карте, относятся к барнаульскому лесхозу.

Согласно закону, ветровал к валежнику не относится. Его уборка требует долгих специальных экспертиз и разрешений. Сначала нужно провести лесопатологические обследования, потом направить результаты в госорган, который проверит и разместит их на своем сайте. А затем в судебном порядке внести изменения в договор аренды и в проект освоения лесов.

В целом на всю процедуру может уйти от полугода до года. Нарушение порядка грозит административной и уголовной ответственностью. В крае уже было несколько подобных эпизодов по хищению ветровальной древесины у государства.

«Мы могли бы и сами убрать ветровал, хоть там и много работы, - сказал Анатолий Есаулов. – Для этого нам нужно письменное разрешение, что мы, не присваивая ресурсы, просто очистим площадку, устраним пожароопасную ситуацию и проведем опашку вокруг лагеря. Но его никто не даст».

Пока не выпадет снег

Упростить уборку ветровала уже предлагало АКЗС. В начале 2024 года депутаты призвали приравнять его к валежнику.

Холдинг «Алтайлес» предлагал изменения помягче: приравнять ветровал к аварийным деревьям и упростить процедуру его оформления, а также предоставлять такую древесину гражданам - например, в качестве льготной (по региональному закону №87 ЗС).

Топор. CC0

По оценкам АКЗС, объем ветровальной и буреломной древесины после урагана в регионе огромный - около 740 тыс. кубов, большинство деревьев не подлежат восстановлению. Помимо этого, в крае каждый год образуется по 100 тыс. кубов ветровала.

Вывести поваленные деревья и комплексно расчистить лес после урагана в Минприроды края обещали не ранее ноября 2024 года.

«Никто его не примет»

Тем временем до приемки лагеря остался месяц.

«От забора, за которым сразу ветровал, до деревянного складского помещения буквально один метр. Сейчас хвоя высохнет вся. Не дай бог что-то случится – вспыхнет все сразу, - отметил Анатолий Есаулов. – Так ни одна пожарная инспекция не примет лагерь. Я бы тоже не принял, это реальная угроза».

Ветровал вокруг лагеря «Крылатых» в Калманском районе. Анатолий Есаулов

Чтобы привлечь внимание к проблеме и организовать уборку, директор лагеря обращался к заместителю управления лесами края, возможному арендатору участка, в региональное ГУ МЧС, Общественную палату, Народный фронт, а также к главному федеральному инспектору по Алтайскому краю Юрию Земскому. И не собирается останавливаться.

В пресс-службе главного управления МЧС Алтайского края рассказали altapress.ru, что речь идет о землях лесного фонда. В этом случае только Минприроды уполномочено решать вопросы по защите лесов от огня, а значит и по очистке от ветровала.

«Со своей стороны можем сказать, что опашку территории лагеря произвести возможно и именно ветровал не будет препятствием к открытию лагеря, - добавили специалисты. – Его готовность к сезону оценят в соответствии с законодательством, как это и происходит каждый год».

Открытие 25-й смены Международной летней детской деревни "Алтай". Антон Федотов (altairegion22.ru)

На момент подготовки публикации замначальника управления лесами Александр Хомутов был в командировке. Поэтому altapress.ru направил запрос в Минприроды Алтайского края.

Справка Детский оздоровительный лагерь «Крылатых» находится в пригороде Барнаула, недалеко от станции Штабка, в сосновом бору. За одну летнюю смену он принимает 850 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Несколько лет на его территории базировалась Международная летняя детская деревня «Алтай».

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