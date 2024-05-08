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Госавтоинспекция напомнила, какие участки дороги будут перекрыты в День Победы в Барнауле

В преддверии Дня Победы барнаульская Госавтоинспекция напомнила, какие улицы будут перекрыты 9 мая, об этом они рассказали в Telegram-канале.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
"Инцидент Барнаул"

Движение для транспорта будет ограничено по адресам:

  • четной проезжей части пр. Ленина, от пр. Строителей до ул. Гоголя, нечетной проезжей части пр. Ленина, от пр. Строителей до ул. Короленко, с 08:00 до 17:00;

  • проезжей части ул. Димитрова, от пр. Ленина до пр. Социалистического, с 08:00 до 23:00;

  • проезжей части ул. Чкалова, от пр. Комсомольского до пр. Ленина, с 08:00 до 12:00;

  • проезжей части ул. Молодежной, от пр. Красноармейского до пр. Комсомольского, с 08: 00 до 23:00;

  • проезжей части ул. Мерзликина, от пр. Социалистического до пер. Геблера, с 08:00 до 23:00;

  • проезжей части пр. Социалистического, от пр. Строителей до ул. Молодежной, с 08:00 до 23:00;

Ранее сообщалось, какая программа будет в Барнауле на 9 мая.

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