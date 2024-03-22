Попугаи за три месяца научились играть на планшетах

Выяснилось, что хохлатым пернатым нравятся мобильные игры, указывает Газета.Ru.

В экспериментах приняли участие 20 попугаев различных видов. Птицы участвовали в коротких сеансах каждый день и игрли в игру в течение трех месяцев.

В конце эксперимента трое участников выбыли — стали проявлять агрессию или потеряли интерес.

Ранее попугаев пришлось отправить на перевоспитание к другим птицам, потому что те полюбили материться.

Матерятся пернатые не только друг на друга, но и на посетителей. Чтобы маты перестали входить в активный лексикон попугаев, их отправили на перевоспитание к другим птицам. Предполагается, что попугаи скопируют у них другую лексику, более подходящую и цензурную.

Правда, велика вероятность того, что попугаи-перевоспитальщики перейдут на сторону матершинников.

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