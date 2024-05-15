Минфин РФ предлагает повысить ставку по семейной ипотеке до 12% годовых. Кого это коснется

После 1 июля в ведомстве предлагают повысить ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми, сообщает " Интерфакс ".

Срок действия программы семейной ипотеки истекает 1 июля 2024 года. Кредит по этой программе могут взять следующие категории семей:

с одним ребенком, который родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года;

с двумя и более детьми младше 18 лет;

с ребенком-инвалидом.

Ставка по таким кредитам составляет 6% годовых, а минимальный первоначальный взнос — 20%.

В апреле 2024 года Владимир Путин поручил правительству продлить срок действия программы семейной ипотеки до 2030 года, предусмотрев сохранение ставки на уровне не более 6%.

Ранее стало известно, правда ли ставки по семейной ипотеке поднимут в два раза.

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