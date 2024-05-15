Введут ли в России автоматические штрафы за мелкие нарушения

Власти рассматривают возможность введения автоматических штрафов за небольшие правонарушения с помощью камер, оснащенных искусственным интеллектом. Об этом пишет газета «Известия».

Вопрос о применении таких камер для автоматического назначения штрафов был поручен Минцифры комиссией Госсовета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

Отмечается, что Единая биометрическая система (ЕБС), которая должна помочь в выявлении нарушителей, не связана с городскими системами видеонаблюдения и не может использоваться в оперативно-розыскной деятельности согласно закону о биометрии № 572.

В ведомстве также подчеркнули, что регистрация биометрических данных является добровольным выбором граждан. Принуждать человека использовать систему или отказывать ему в оказании услуг при нежелании сдавать биометрию запрещено законом.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об использовании биометрических данных.

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