Сотрудник птицефабрики похитил почти 20 тыс. цыплят

Он воровал суточных цыплят-бройлеров и перепродавал их в частное фермерское хозяйство, пишет БЕЛТА.
За несколько месяцев ему удалось незаконно вывезти с предприятия почти 20 тыс. особей.
Возбуждено уголовное дело.
Между тем в Кузбассе мужчина воровал пиво и вместо него отдавал воду.
Зоркая продавщица остановила вора.
Он действовал следующим образом: заходил в магазин, просил две бутылки пива и быстро убирал в свой рюкзак.
После того как оплата не проходила, он извлекал заранее заготовленные такие же бутылки с водой.
Однако мужчина не знал, что его лицо уже знакомо продавщице.
Сотрудники магазина выяснили, что вор местный.
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