Замгенпрокурора Демешин, «курировавший» Алтай, стал врио губернатора

Этот пост Демешин будет занимать, пока в регионе не выберут нового главу.
Хабаровским краем ранее руководил Михаил Дегтярев. Теперь он стал министром спорта России.
Дмитрий Демешин работал в органах прокуратуры с 1997 года, а замгенпрокурора он был с 2019 года.
Известно, что по его инициативе возбудили уголовные дела по долгострою на ул. Партизанской, 76 в Барнауле, и по недостроенному спортивному комплексу.
Ранее президент Путин подписал указы о новых главах регионов.
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