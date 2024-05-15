Уголовное дело из-за трещины в доме возбудили в Барнауле

После сообщений в СМИ о большой трещины на стене жилого трехэтажного дома в Барнауле завели уголовное дело, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Ранее СМИ сообщили о большой трещине в торцевой стене дома по ул. Максима Горького, 38а. Местные жители предполагают, что причиной стал снос здания, который проходит рядом со строением.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил оценить деятельность управляющей компании при содержании имущества многоквартирникого дома, а также исполнения жилищного законодательства при проведении строительных работ.

Ранее в аварийном доме Барнаула упала подпорка, которая держала обваливающийся потолок.

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