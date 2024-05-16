Праздник подлиз и день любви к деревьям. Какие еще интересные праздники отмечаются 16 мая

Праздник подлиз, День танцев с привидениями и День биографов. Какие еще интересные праздники отмечают 16 мая и для чего их учредили - рассказывает altapress.ru.

1. День биографов.

Он отмечается ежегодно 16 мая. Этот праздник был учрежден в 2000 году по инициативе Национального общества профессиональных писателей Великобритании и Американского общества биографов. Дата была выбрана неслучайно: именно 16 мая 1896 года родился известный английский писатель, автор биографических романов и критик Моруа Андре.

День биографа призван напомнить о важности биографических произведений и трудах авторов, которые занимаются исследованиями и описанием жизни различных людей. Этот праздник отмечают не только профессиональные биографы, но и любители, которые интересуются историей и судьбами выдающихся личностей.

Дружба. Друзья. Девушки СС0

2. Праздник подлиз

Этот неофициальный праздник появился в начале 2000-х годов в США и известен также под названием День лизуна.

Про подлиз говорят, что они проявляют лицемерие и расчётливость, стремясь угодить тем, от кого зависит их благополучие и успех в обществе.

День подлиз — это отличный повод, чтобы подшутить над друзьями и коллегами. В качестве шуточного подарка можно преподнести леденцы или конфеты в форме лизунов.

Ребенок в лесу. Дерево. СС0

3. День любви к деревьям

16 мая в России отмечают День любви к деревьям.

Цель этого праздника — привлечь внимание к проблеме сохранения деревьев, необходимости ухода за ними и популяризации экологичного образа жизни. В этот день проводят различные мероприятия, посвященные деревьям: организуют экскурсии по лесам и паркам, сажают новые растения и делают многое другое для защиты и поддержки деревьев.

В 2011 году в России креативное объединение «Рекламная инженерия» предложило отмечать День любви к деревьям. Этот праздник призван обратить внимание людей на то, как важны деревья в нашей жизни, и на экологические проблемы, связанные с сохранением природных ресурсов.

Мимоза. СС0

4. День коктейля «Мимоза»

Ежегодно 16 мая в США отмечают Национальный день «Мимозы». В этот день отдают дань уважения популярному коктейлю, который легко приготовить и который пользуется спросом во многих странах мира.

«Мимоза» — это коктейль, состоящий из равных частей игристого вина и апельсинового сока. Считается, что этот коктейль появился несколько веков назад в восточной Испании, где распространены и апельсины, и игристые вина. Однако тогда он назывался иначе.

Первым «официальным» коктейлем из игристого вина и апельсинового сока стал Buck's Fizz. Впервые его подали в 1921 году в Buck's Club в Лондоне. Для приготовления Buck's Fizz смешивают две части шампанского или другого игристого вина и одну часть апельсинового сока.

Четыре года спустя, в парижском отеле Ritz появился коктейль «Мимоза». В отличие от Buck's Fizz, он состоит из равных частей игристого вина и апельсинового сока. Свое название коктейль получил в честь растения мимозы, так как его ярко-желтые цветы по цвету похожи на сам напиток.

А какие еще праздники отмечаются 16 мая, можете узнать из нашего прошлогоднего материала.

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