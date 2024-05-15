Тамино на самокате и слепой Орфей. О чем барнаульцам рассказали на последнем в сезоне «Лектории» в музыкальном театре

«Сегодня будет вечер экспериментов!» - с такими словами начался последний «Лекторий» в этом сезоне Алтайского музыкального театра. В творческой лекции зрителям показали лучшие отрывки из знаменитых произведений великих классиков. А солисты театра позволили себе преобразить их в новых форматах.

Полюбившийся проект

Зал полон и негромко гудит в ожидании концерта. Наконец, свет медленно гаснет, голоса смолкают и на сцену выходит конферансье — артист и руководитель литературно-драматургической части Илья Зуев.

«Музыка — это та самая машина времени, которую так отчаянно ищут фантасты, — начинает лекцию он. — Только в музыке время способно сжаться и растянуться до бесконечности. В ней есть и паузы, и внезапные смены ритма. И она должна исполняться только в живую — только тогда музыка имеет силу. Живая вибрация голоса и инструментов сливаются вместе и рождают звук — единицу музыкального потока».

Проект «Лекторий» проходит в стенах Алтайского музыкального театра вот уже второй сезон. Задуманный как эксперимент, он полюбился зрителям необычным познавательным форматом. Лектор в лице Ильи Зуева рассказывает интересные факты об истории музыки, а любимые артисты подкрепляют их живыми примерами. Солисты поют отрывки из знаменитых произведений классиков в жанре оперы, которую можно редко услышать на сценах барнаульских театров.

Лучшие из лучших

В заключительной лекции артисты попытались охватить все темы предыдущих занятий. «Это некий творческий отчет, когда солисты подводят итоги сезона», - отметил Илья Зуев.

Главной темой вечера стала сама музыка и ее живительная сила. У Кристофа Виллибальда Глюка она оживляет мертвых в опере «Орфей и Эвредика», а у Вольфганга Амадея Моцарта — помогает вспыхнуть чувствам в опере «Волшебная флейта».

Произведения классиков представили солисты Насими Нариманов и Юлия Башкатова как тенор и сопрано — основные голоса мировой оперы и инструментальных ансамблей. Живую музыку исполнила Ольга Мозгова.

Творческий вечер в Алтайском музыкальном театре Алтайский музыкальный театр

Вечер экспериментов

На творческом вечере артисты позволили себе отойти от классического исполнения арий и пофантазировать в новых форматах. Например, Орфей поет о своей утрате, будучи «ослепленным» - его глаза завязаны легким шарфом.

«В отличие от последующих драматургов у Глюка первая ария Орфея звучит на удивление светло и даже радостно, хотя он поет об утрате возлюбленной. Видимо молодой человек еще не до конца осознает неизбежность смерти - он «ослеплен» жизнью. Мы же решили изобразить эту метафору буквально», - объясняет конферансье.

Арию Томино из оперы «Волшебная флейта» Насими Нориманов представил сразу в двух исторических реалиях — настоящем и прошлом. Ведь история о любви знакома каждому человеку, независимо от эпохи.

Творческий вечер в Алтайском музыкальном театре Алтайский музыкальный театр Творческий вечер в Алтайском музыкальном театре Алтайский музыкальный театр

В первом случае Тамино — это энергичный подросток, рассекающий на самокате и сидящий в телефоне. Открывающие арию ноты — звук рингтона, а портрет принцессы Памины — фотография в социальных сетях. Во втором же случае, классическом - Тамино предстает перед зрителями в более привычном белом костюме. Зрители оценили оба варианта.

Также на сцене музыкального театра впервые прозвучал отрывок из оперы «Риголетто» Джузеппе Верди - фантазия для двух флейт и фортепиано. В Барнауле это произведение не ставилось ни разу.

Увидимся снова

Приятным завершением творческого вечера стали добрые слова гостей театра. Они поздравили солистов с завершением сезона и пожелали им успешной творческой карьеры.

Следующий «Лекторий» пройдет в 65-м юбилейном театральном сезоне.

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