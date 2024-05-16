Долг откуда ни возьмись. Как работает ЖКХ-приложение и стоит ли через него оплачивать коммуналку

Приложение «Госуслуги.дом» корреспондент altapress.ru установил на телефон в середине апреля. Программа порадовала, напомнив, сколько дней осталось до сдачи показаний счетчиков.
Но расстроила, сообщив о долге за услуги ЖКХ за март. Ведь дней за 10 до этого все счета были оплачены в банке через личный кабинет в системе сбора и обработки платежей «Город».
Со временем виртуальная задолженность за март исчезла по всем услугам, кроме электричества. Но в мае все повторилось: спустя 10 дней после оплаты в приложении высветился долг.
«Госуслуги.дом» создали на базе единого для всей страны портала ГИС ЖКХ. Оператором этой системы изначально была «Почта России», а с 2022 года – АО «Оператор информационной системы», совместное предприятие «Почты России» и «Интер РАО», пишет ТАСС.
Портал, по замыслу Минстроя РФ, должен был стать лучшим другом жильцов. Местом, где можно узнать, на что потрачены деньги жильцов, получить отчет управляющей компании и послать ей заявку. Провести общее собрание и оплатить услуги без комиссии.
Все главные для жильцов функции вошли в приложение «Госуслуги.дом», заработавшее для всей страны в октябре 2023 года. Однако, похоже, ключевые здесь слова: «Для всей страны». Сейчас вы поймете, о чем это мы.
На вопрос, откуда взялся долг в приложении, первой отозвалась управляющая компания. УК успокоила: «Задолженности у вас нет». И объяснила, что информацию об оплате в ГИС ЖКХ размещают банки.
Банки, почта и другие организации, через которые вносится плата за услуги ЖКХ, обязаны незамедлительно размещать в этой системе информацию о произведенном платеже. Этого требует Федеральный закон № 209-ФЗ (от 2014 года) «О ГИС ЖКХ».
Из этой системы информация и попадает в приложение «Госуслуги.дом». При этом, отметили в УК, информация об оплате может быть загружена в ГИС только в отношении поставщиков услуг, корректно зарегистрированных в системе.
Откуда ж тогда мог появиться долг, коль скоро банки незамедлительно высылают в ГИС ЖКХ информацию об оплате? Корреспондент altapress.ru отправил запрос в службу поддержки приложения – ответ пообещали выслать через неделю.
Очевидно, вопрос в том, насколько отлажена обработка и обмен информацией между всеми участниками системы. А информации много по каждому потребителю: сумма по каждой услуге, дата и размер платежа, реквизиты поставщиков услуг ЖКХ.
Константин Воропаев, гендиректор «Единого расчетного центра» (система «Город»), предположил, что система не успевает в режиме реального времени обработать весь объем информации об оплате, поступающей из банков со всех концов нашей большой страны.
К тому же работать без сбоев ГИС ЖКХ до сих пор не удается, о чем на ее же форуме сообщают пользователи. И это тоже может помешать прохождению информации.
Может ли виртуальный долг в «Госуслугах» привести к начислению реальной пени, принудительному взысканию долга и даже к отказу в субсидиях (тем, кто их получает)? Наталья Кудачина, гендиректор ВЦ ЖКХ, полагает, что нет.
«Пеню начисляет исполнитель услуги – например, управляющая компания. Если УК заключила договор с «ВЦ ЖКХ» и системой «Город», то сведения об оплате оперативно отражаются на лицевых счетах потребителей», - объяснила она.
В этом случае потребитель не будет считаться должником.
Но эксперт не исключила, что при оплате через приложение «Госуслуги.дом» информация о платеже может вовремя не дойти до исполнителя услуги. И вот тогда уже будет начислена пеня, а получателям льгот и субсидий могут отказать в соцподдержке.
О том, что платеж через «Госуслуги.дом» может не дойти до поставщика, в конце 2023 года писала и УК «Жилстандарт» из Екатеринбурга.
Она рассказала, что в приложении часто обозначен долг, которого нет. И предположила, что до поставщика ресурсов деньги не дошли, потому что «зависли» в системе.
УК посоветовала отослать заявление на возврат средств в банк ВБРР, через который работает приложение. И деликатно посоветовала пока пользоваться другими способами оплаты.
В ВЦ ЖКХ привели еще один пример потерявшегося платежа. Жительница Барнаула Е., узнав, что через ее банк можно оплатить услуги без комиссии, перечислила через дебетовую карту 4 тыс. рублей за отопление. Но оплата не прошла - в квитанции она увидела долг за март.
При этом в электронном чеке об операции платеж обозначили так: «В пользу ГИС ЖКХ». «Оплатить в пользу ГИС ЖКХ невозможно, потому что это информационная система, у которой нет расчетного счета», - удивилась Наталья Кудачина.
Женщине, у которой пропал платеж, она посоветовала выяснить в банке, на какой расчетный счет отправлены деньги и не было ли в реквизитах ошибок. Если же платеж дошел до поставщика, то искать его придется вручную – это, увы, трудоемкая работа.
По данным ГИС ЖКХ, приложение «Госуслуги.дом» уже используют более 4 млн россиян. Мотивирует людей, вероятно, кроме любопытства, возможность легко обратиться в свою УК. Но здесь надо иметь в виду: ответ высылают не сразу, то есть срочные проблемы вроде вызова аварийки к лопнувшей трубе вы не решите.
Через приложение можно провести общее собрание. Но на Алтае этот способ почти не востребован, рассказывала Елена Нагайцева, руководитель нескольких барнаульских УК, у которых в управлении около 80 домов.
Что касается платежей, то, судя по отзывам, система нуждается в доработке. Так, сегодня в ней можно оплатить не больше девяти услуг. По факту же их в квитанции может быть больше. В итоге часть услуг не будет оплачена, появится долг и все вытекающие последствия.
Проблемы возникают и при размещении в системе ЖКХ-квитанций (платежных документов) – а их, по закону, надо предъявить потребителю до 1 числа - чтобы он вовремя их оплатил.
Но в периоды пиковых нагрузок для размещения в ГИС платежных документов иногда приходится предпринимать несколько попыток на протяжении нескольких дней, рассказал один из пользователей системы.
Известный общественник и председатель барнаульского ТСЖ Константин Емешин предлагает все же пользоваться проверенными системами. Сам он предпочитает систему «Город», с которой работает много лет, и другим советует.
Он не видит проблем с учетом платежей при оплате через личный кабинет в системе «Город», ее мобильное приложение, онлайн-сервисы Сбербанка, ВТБ и «Россельхозбанка» или же наличными через «Почту России» и банковские кассы.
Что ж, вернемся к теме через год и посмотрим, сумеют ли устранить все неполадки и недоработки создатели и оператор этого широко разрекламированного приложения.
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