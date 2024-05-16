Долг откуда ни возьмись. Как работает ЖКХ-приложение и стоит ли через него оплачивать коммуналку

6

Как искать пропавший платеж?

О том, что платеж через «Госуслуги.дом» может не дойти до поставщика, в конце 2023 года писала и УК «Жилстандарт» из Екатеринбурга.

Она рассказала, что в приложении часто обозначен долг, которого нет. И предположила, что до поставщика ресурсов деньги не дошли, потому что «зависли» в системе.

УК посоветовала отослать заявление на возврат средств в банк ВБРР, через который работает приложение. И деликатно посоветовала пока пользоваться другими способами оплаты.

В ВЦ ЖКХ привели еще один пример потерявшегося платежа. Жительница Барнаула Е., узнав, что через ее банк можно оплатить услуги без комиссии, перечислила через дебетовую карту 4 тыс. рублей за отопление. Но оплата не прошла - в квитанции она увидела долг за март.

При этом в электронном чеке об операции платеж обозначили так: «В пользу ГИС ЖКХ». «Оплатить в пользу ГИС ЖКХ невозможно, потому что это информационная система, у которой нет расчетного счета», - удивилась Наталья Кудачина.

Женщине, у которой пропал платеж, она посоветовала выяснить в банке, на какой расчетный счет отправлены деньги и не было ли в реквизитах ошибок. Если же платеж дошел до поставщика, то искать его придется вручную – это, увы, трудоемкая работа.