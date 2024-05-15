Названы главные признаки невроза

Первый шаг к лечению невроза — это максимально подробно рассказать пациентам о нем: о причинах возникновения и способах избавления.
Признаки невроза
Частые перемены настроения, быстрая утомляемость, апатия, нерешительность, тревожность, раздражительность, плаксивость, депрессия, панические атаки.
О негативном состоянии могут говорить проблемы в общении, формирование дефектов характера (обидчивость, навязчивое чувство вины) и неадекватная самооценка.
К физическим симптомам невроза относятся: кожный зуд, головные и сердечные боли, а также расстройство кишечника. Нарушение аппетита и сна тоже можно считать признаками негативного состояния.
Ранее сообщалось, что пиво негативно влияет на мужское либидо.
Самое важное - в нашем Telegram-канале