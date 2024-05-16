Житель Алтайского края решил стать инвестором, но попался в руки мошенников

Житель Бийска решил начать инвестировать и попался мошенникам. Об этом пишет ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию обратился 42-летний житель Бийска. Он сообщил, что ему написали в мессенджере и предложили попробовать себя в инвестициях. Неизвестные объяснили принцип и условия заработка: нужно вносить деньги на электронную платформу, совершать сделки и получать прибыль за счет разницы в стоимости валют.

Бийчанин согласился, и кураторы помогли ему зарегистрироваться на сайте. Мужчина перевел на счет со своей банковской карты 600 тыс. рублей. В личном кабинете отображались все операции и денежные средства.

После нескольких успешных дней работы мужчина решил вывести часть заработанных денег. На его карту поступило около 20 тыс. рублей. Однако менеджеры объяснили, что чем больше сумма, тем выше доход. Тогда бийчанин перевел еще 90 тыс. рублей.

Финансовые операции продолжались, но забрать деньги не получалось. Когда кураторы написали, что для вывода средств нужно внести еще 300 тыс. рублей, мужчина понял, что столкнулся с мошенниками.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российского Федерации «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с пенсиями.

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