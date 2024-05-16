«Как в фильме ужасов». Почему шелкопряды «озверели» и чуть не устроили природную катастрофу на Алтае, рассказал биолог

Чарышский район оказался в ловушке непарного и сибирского шелкопряда. Местные жители напуганы неприятной картиной опутанных паутиной скал, а пасечники переживают за будущий урожай меда — ведь вредная бабочка пожирает кусты акации. Почему в 2024 году вредителя оказалось так много и будут ли с ним бороться — в материале altapress.ru.

Прожорливый, летучий и пучеглазый

Непарный шелкопряд – это бабочка из семейства Эребид. Свое название он получил из-за того, что самец и самка различаются формой и окраской. Наиболее распространен в Сибири.

Шелкопряд — весьма вредное насекомое. Он отличается огромным аппетитом, такой же большой плодовитостью и способностью мигрировать на далекие расстояния. Ученые отмечают, что за всю историю наблюдений ни один из других вредителей не давал столь частых вспышек размножения на столь огромных площадях. Причем эти вспышки очень часто носят затяжной характер, заявила Лариса Капустина, директор Центра защиты леса Алтайского края.

Шелкопряды появляются ранней весной, когда из заранее отложенных на зиму кладок начинают вылупляться гусеницы. Их огромному количеству в этом году поспособствовала мягкая зима, из-за которой большинство кладок дожили до весны.

Тельца новорожденных гусениц покрыты длинными и многочисленными волосками. Благодаря им, они успешно путешествуют на далекие расстояния. Сильные порывы ветра подхватывают насекомых и переносят за десятки километров от места вылупления.

Гусеница непарного шелкопряда. СС0

Чтобы вырасти в больших глазастых бабочек, гусеницы начинают активно поедать листву и хвою деревьев. Они настолько прожорливы и не привередливы в еде, что могут повреждать до 300 видов растений. Это почти все лиственные породы, кустарники и некоторые виды хвойных, рассказывает доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ, кандидат биологических наук Татьяна Антоненко.

Начиная с июня — середины июля гусеницы, наконец, прекращают свой пир и начинают окукливаться. Став взрослой бабочкой, шелкопряд больше не опасен для растительности, и повреждения деревьев прекращаются.

В этот период насекомое ищет партнера для спаривания, после чего откладывает яйца. Кладку покрывает множеством волосков из своего тела, создавая пушистое гнездо. В этом «домике» яйца успешно зимуют. И чем благоприятнее будет погода зимой, тем больше гусениц появится в следующем году.

Шелкопряд. unsplash.com

Каждая травинка — во рту витаминка

Опасность для природы несут как раз гусеницы из-за своего непомерного аппетита. Они повреждают листву и кроны деревьев и кустарников. В местах особого скопления насекомых растения могут остаться абсолютно голыми. Единственное, что гусеницам не по вкусу, - нераскрывшиеся почки, молодые побеги, ветви и стволы деревьев.

«Из года в год зеленые насаждения повреждаются неравномерно. А гусеницы всегда получают достаточное питание, что позволяет насекомому поддерживать высокую плодовитость. Эта стратегия выживания выработана за многие годы совместной эволюции вредителя и его кормовых пород», - заявляют в Минприроды Алтайского края.

Самые любимые лакомства шелкопряда — дуб, береза, тополь, липа, ива, слива и яблоня. При этом дикие растения еще могут восстановиться после пиршества вредителя. «Например, береза, осина и тополь имеют исключительно высокий уровень устойчивости и при однократном поедании листьев процент усыхания составляет не более 2-5 %», - рассказывают в Минприроды. А вот культурные деревья такой же выносливостью похвастаться не могут и рискуют погибнуть после атаки насекомого.

«Если гусеницы объедят листву, дерево не сможет за лето накопить питательные вещества, оно станет более подверженным заболеваниям и зимой может погибнуть», — сообщает Татьяна Антоненко.

Нашествие шелкопряда. Криминал / ДТП

НевозМОЖНО уничтожить

Начавшееся массовое размножение вызвало у жителей Чарышского района настоящую панику. Люди сравнивают природную картину с фильмом ужасов. Пчеловоды опасаются, что шелкопряд может съесть медоносную акацию.

В Минприроде заявили, что ситуация находится на контроле, также за ней следят федеральные структуры и другие ведомства. По их словам, очаги шелкопряда наблюдают с 1980 года. Пик размножения наблюдали в 2003 и 2015 годах. Тогда насекомые повредили более 300 тыс. га.

По информации Центра защиты леса, в июне проведут учет вредителя. По его результатам будут принимать решение об обработке лесов от шелкопряда. «Как правило, проводится комплекс мероприятий по ликвидации очагов насекомых-вредителей», — заявили в Минприроды.

Сейчас специалисты управления лесами министерства готовят обоснования в Федеральное агенство лесного хозяйства для выделения средств федерального бюджета на истребительные меры. В ведомстве отметили, что заранее обработка лесов не проводится, ведь распространение вредителей непредсказуемо.

«В любое время на шелкопряда может повлиять погода: если в период спаривания будут дожди, у бабочек не получится отложить полноценные яйца», - объясняют в ведомстве.

Также очаги распространения насекомых чаще всего затухают естественным образом – от болезней и природных врагов.

При этом Ирина Кудряшова, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии Института биологии и биотехнологии АлтГУ считает, что массовая борьба с насекомым экономически невыгодна. Это связано с его способностью к быстрой миграции и быстрому освоению большой площади.

Нашествие шелкопряда. Криминал / ДТП

Борьба голыми руками

Центр защиты лесов может уничтожать насекомых только на землях лесного фонда. К нему не относятся лесополосы вдоль дорог, лесные насаждения вблизи населенных пунктов, лесопосадки, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения, и другие.

Поэтому садоводам и владельцам участков предлагают бороться с шелкопрядом собственными силами. Территорию можно опрыскать специальными садоводческими препаратами или убирать яйцекладки самостоятельно. Они похожи на кусочки войлока.

Убирать гнезда лучше в перчатках. Ведь длинные волоски гусениц могут вызывать серьезное раздражение и местные аллергические реакции при контакте с кожей и со слизистыми оболочками. Об этом предупреждает Татьяна Антоненко.

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