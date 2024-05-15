Новые автобусы, путешествие к пингвинам и гости из Азии. Что произошло в Алтайском крае 15 мая

◆ Барнаульские маршруты №35 и №53 получили два новых автобуса. Приобретение нового транспорта обошлось примерно в 30 млн рублей.
◆ Многодетные семьи из Барнаула могут оформить транспортные карты.
◆ Городские власти обновили список маршрутов, которые могут планируют отменить.
◆ Летом в Алтайский край приедут спортсмены из Южной Кореи, Сингапура и Вьетнама (и еще десятка стран), чтобы соревноваться с местными спортсменами на фестивале «Алтайская регата. Фестиваль драконов».
◆ Алтайский путешественник рассказал, как два месяца путешествовал по миру.
Самое важное - в нашем Telegram-канале