Небольшие дожди и ветер. Какая погода будет в Алтайском крае 16 мая

Погода в Алтайском крае
Температура ночью: +3,+8 гр. Температура днем: +14,+19 гр.
Преимущественно без осадков, по юго-востоку местами небольшие дожди, возможны грозы.
Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле
Температура ночью: +4,+6 гр. Температура днем: +16,+18 гр.
Ночью небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков.
Ветер северный, 4-9 м/с.
Ранее сообщалось, что Накануне резкого похолодания в Барнауле стали "бушевать" яблони, сирень и девичий виноград.
Смотрите фоторепортаж altapress.ru.
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