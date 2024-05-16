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Жизнь

Небольшие дожди и ветер. Какая погода будет в Алтайском крае 16 мая

Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Однако температура воздуха поднимется до +19 гр.

Дождь. Зонты.
Дождь. Зонты.
СС0

Погода в Алтайском крае

Температура ночью: +3,+8 гр. Температура днем: +14,+19 гр.

Преимущественно без осадков, по юго-востоку местами небольшие дожди, возможны грозы.

Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

Температура ночью: +4,+6 гр. Температура днем: +16,+18 гр.

Ночью небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков.

Ветер северный, 4-9 м/с.

Ранее сообщалось, что Накануне резкого похолодания в Барнауле стали "бушевать" яблони, сирень и девичий виноград.

Смотрите фоторепортаж altapress.ru.

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