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Политика

Путин прилетел в Китай с двухдневным визитом

Президент России Владимир Путин прилетел в Китай с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля. Это его первая зарубежная поездка с момента вступления в должность на пятый срок.

В честь визита президента России была организована торжественная встреча с красной дорожкой и караулом. В рамках поездки Путин посетит Пекин и Харбин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание ряда соглашений и документов о сотрудничестве.

Кроме того, Путин примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-китайского ЭКСПО и четвертого Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин официально вступил в должность президента РФ.

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