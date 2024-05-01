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Жизнь

Барнаульские парки открывают летний сезон 1 мая. Куда сходить — разбор altapress.ru

Парки Барнаула не только празднуют Первомай, но и открывают летний сезон. Куда сходить погулять, покататься на аттракцион или поесть крендельков — в материале altapress.ru.

Барнаульцы отдыхают в парке "Изумрудный".
Барнаульцы отдыхают в парке "Изумрудный".
Дарья Беркетова

Парк «Изумрудный»

За крендельками — сюда. В парке в 13:00 ждут всех в амфитеатре на выступление бардов, а в 17:00 приглашают на открытие летнего сезона. Напомним, с этого дня в Изумрудном работают катамараны.

Недавно нашему корреспонденту посчастливилось увидеть всех обителей парка.

Парк «Центральный»

В парке с 12:00 до 14:00 ждут на открытие сезона. Перед посетителями выступят Барнаульский духовой оркестр и учащиеся Детской музыкальной школы № 1. С этого дня аттракционы в парке будут работать до 23:00.

Парк «Эдельвейс»

С самого утра в «Эдельвейсе» будут песни и танцы. А в 17:00 — дискотека.

Также сегодня в парке можно кататься на всех аттракционах при оплате всего 500 рублей.

Парк «Лесная сказка»

Концерт в парке начнется в 12:00, будут игры, викторины и конкурсы. Все аттракционы готовы к работе.

Зоопарк будет работать до 20:00.

Парк «Арлекино»

Концерт в паке начнется в 14:00 и будет идти до 17:00. Во время концерта будут разыгрывать призы.

Парк «Солнечный ветер»

Концерт в Солнечном ветре начнется в 11:00 и продлится до 15:00. В парке будут работать 12 аттракционов, все запустят 1 мая.

Парк «Юбилейный»

Тем временем в Юбилейном парке праздник решили не проводить. Зато там можно погулять, покататься на велосипеде и пофотографироваться. Напомним, после ремонта в Юбилейном очень уютно.

Однако благоустройство еще не окончено. На него хотят направить более 132 млн рублей.

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