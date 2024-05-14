Время древнее. Какие яркие сюрпризы приготовили к «Ночи музеев» в Барнауле

Оцените магию цифр: 18 мая в 18:00 в 18-й раз в Барнауле стартует «Ночь музеев». И во время этой акции должны происходить невероятные события. Какие именно – расскажем в материале.

Планировать заранее

Праздник начнется с открытия в парке Центрального района. Отсюда поток людей разделится и отправится по музеям. Либо, по пешеходным экскурсиям.

По билетам будут работать 14 государственных и муниципальных учреждений. Билеты уже в продаже – их просят купить заранее, чтобы не создавать очередей.

Взрослые – 150 рублей.

От 6 до 14 лет – 50 рублей.

Все кто младше – бесплатно. Также вход свободен для многодетных и семей участников СВО.

Художественный музей

У здания на ул. Советской, 28 Государственный художественный музей откроет уголок стрит-арта, где желающие смогут поработать баллончиками. Тут же пройдет концерт.

В корпусе на ул. Горького, 16 каждый час будет что-то новенькое. В коллекции художественного музея есть произведения русских художников, связанные с особенностями барнаульских династий. Специалисты помогут гостям раскрыть их тайны.

Краеведческий музей

Более 60 событий случатся на площадках Краеведческого музея.

В основном они связаны со сказкой «Аленький цветочек». Готовьте камеры – на ул. Ползунова, 39 вас будут встречать купец, дочка Настенька и чудовище. Возможно, именно оно научит вас создавать цветы на одном из многочисленных мастер-классах.

Гости магического салона мадемуазель Элоизы погадают и узнают все о викторианском языке цветов. А на ул. Ползунова, 46 горожан вновь обучат старинным танцам.

"Ночь музеев 2023" в Барнауле Ирина Пергаева

В доме купцов Зубовых на пр. Красноармейском, 28 проведут экскурсию о бизнесе прошлого: как пользоваться деревянными счетами, определять, где старинные деньги, а где подделка, а также как вести успешное дело.

Тут же расскажут о заморских товарах, пряностях и специях, которые покупали барнаульцы в начале XX века.

В 20:30 желающие могут присоединиться к пешеходной экскурсии «Криминальненький Барнаул».

Музей литературы и культуры

В ГМИЛИКА (ул. Л. Толстого, 2) гостей ждут кинопоказы, викторины, интерактивны и выставки, связанные с Николаем Рерихом и Георгием Гребенщиковым. Также здесь подготовили четыре концертные программ, в том числе полуночную. Реконструируют и старинный бал.

"Ночь музеев 2023" в Барнауле Ирина Пергаева

В музей «Город» (ул. Л. Толстого, 24) в этот раз будут пускать «дозированно» - внутри еще идет выставка коллекции Рерихов из Музея Востока. На эту экскурсию нужно покупать отдельный билет. И вообще, сюда рекомендуют зайти в любой другой день.

Другие площадки

К «Ночи музеев» впервые присоединятся два дома – народного творчества (ул. Ползунова, 41) и архитектора (ул. Анатолия, 106-а).

В первом проведут выставки и мастер-классы народных мастеров, а также экскурсию по зданию канцелярии Колывано-Воскресенского завода. Во втором будет открытая выставка о секретах деревянного зодчества и мастер-класс по созданию эффектных открыток.

Педагогический университет будет консультировать родителей о том, как общаться с детьми, а культурный центр ГУВД покажет, как работают кинологи и криминалисты. В выставочном зале «Турина гора научат» рисовать картины в стиле Рериха.

В музее Колокольного дела в храме Иоанна Богослова проведут экскурсию по голубятне, после чего в птиц выпустят в небо. Также запланировали чаепитие у Царь-самовара и мастер-классы по колокольному звону.

В барнаульском зоопарке медведя угостили арбузом. vk.com/zoo_22

Гостей Барнаульского зоопарка его директор Сергей Писарев познакомит с ушастыми и хвостатыми семьями. А в 21:00 на новой территории всех угостят шукшинской ухой из катунских чебаков.

Познавательные музейные программы в Барнауле пройдут с 19:00 до 02:00.

Полную программу и участников акции можно найти на сайте ночьмузеев22.рф.

Что вне Барнаула

Музеи в муниципалитетах также присоединятся к акции. Во многих программа совпадет с круглой датой – столетием районов. Многие музеи объединят тема семьи, трудовых династий и поднятия целины.

В Шипуновском районе пройдет театрализованная экскурсия о жизни старинной купеческой семьи. В Поспелихинском – о своей истории расскажут семьи, которые передали в дар музеям свои реликвии.

Участвуют в акции также музеи Рождественского, Золотухина, Савиновой и другие.

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