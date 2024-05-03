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Секреты выбора кредита: на что обратить внимание

Кредит — возможность быстро получить необходимую сумму на отпуск, ремонт, образование или любую другую цель. И выбирать его надо тщательно, чтобы не возникло проблем с погашением. В первую очередь, нужно обратить внимание на полную стоимость кредита (ПСК).

Деньги.
Деньги.
altapress.ru

Что такое ПСК?

Кредиты обычно имеют привлекательную ставку, которую можно получить только при выполнении ряда условий. Полное представление о реальной стоимости кредита дает ПСК. Она состоит из основного долга и процентов, стоимости страховки и других услуг, если они приобретаются с кредитом.

Банк рассчитывает ПСК по специальной формуле и указывает в виде процентов годовых и суммы. Поэтому при выборе Банка, где вы планируете получить кредит, обращайте внимание на максимальную ставку ПСК.

Оценив ПСК, надо обратить внимание и на другие условия кредита. Например, ставка по кредиту может снижаться при покупке страховки, а также есть вариант кредита с кешбэком, когда оплаченные проценты возвращаются! Именно такой кредит Банк Акцепт запустил в мае, чтобы наши клиенты без проблем смогли отправиться в отпуск или сделать ремонт мечты, — рассказал управляющий директор АО «Банк Акцепт» Андрей Третьяков.

Как работает кредит с кешбэком?

ПСК 20,895 – 26,580%% годовых по кредиту с кешбэком Банка Акцепт, его условия: процентная ставка для всех категорий клиентов — 11,9% годовых при наличии личного страхования. Без страховки — 21,9%.

Кредит можно взять на любые цели: путешествие, ремонт, обучение на сумму от 50 тысяч до 1,5 миллионов рублей на срок до 5 лет.

Но самая главная фишка — возможность получить кешбэк рублями на карту. Так, если взять кредит на 500 тысяч рублей на 5 лет, то можно получить кешбэк в размере 9 957 рублей. Отличный бонус, который пригодится в любой момент.

Чтобы вернуть до 10% оплаченных процентов по кредиту, нужно выполнить несколько простых условий: платить без просрочек, не гасить кредит досрочно, оформить дебетовую карту Банка и подключить мобильное приложение.

Дебетовая карта Банка с мобильным приложением позволит удобно и легко расплачиваться в любом магазине. В мобильном приложении можно будет онлайн вносить платежи по кредиту, следить за расходами по карте, совершать переводы и многое другое.

Оформляйте заявку на кредит с кешбэком на сайте Банка Акцепт и получайте деньги на карту!

* Условия акции по продукту «Просто кредит»: сроки проведения: со 2 мая по 29 декабря 2024 г. Участники акции: физлица, оформившие кредит в период действия акции. Кредит выдается на сумму от 50 тыс. до 1,5 млн. рублей на срок от 18 до 60 мес. ПСК 20,895 26,580%% годовых. Процентная ставка по кредиту для всех категорий клиентов 21,9% годовых (при наличии личного страхования ставка снижается на 10 п.п.). Размер поощрения в период действия кредитного договора составляет: 3% от суммы уплаченных процентов в месяц, за который происходит выплата поощрения, в период с 13 по 24 месяц; 5% с 25 по 36 мес.; 7% с 37 по 48 мес.; 10% с 49 по 60 мес.

Условия получения поощрения: совершение платежей по кредиту по графику без просрочек, отсутствие частичного/полного досрочного гашения; оформление дебетовой карты Банка и подключение ДБО. Поощрение выплачивается ежемесячно, начиная с 13-го гашения по графику, при условии выполнения заемщиком всех условий акции на дату выплаты. АО «Банк Акцепт». akcept.ru. Лицензия ЦБ РФ №567.

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