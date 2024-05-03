В Сибири спасли медвежонка, который не мог слезть с дерева

В Новосибирской области с дерева сняли застрявшего медвежонка.

Специалисты осмотрели животное — с ним оказалось все в порядке, пишет НГС. Медвежонка отпустили в лес.

Наверняка неподалеку находится медведица.

Ранее медведицу с двумя крохотными малышами запечатлели на Алтае.

Медведи проснулись всего несколько дней назад и уже попали в камеры. Мохнатая мама своим телом закрывала маленьких медвежат от непогоды и опасностей.

Малыши робко выглядывали из шерсти своей мамы. Отмечается, что один медвежонок отличается белым воротничком.

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