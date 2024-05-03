6 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

В Алтайском крае женщины чаще стали занимать руководящие посты

В Алтайском крае увеличилось количество женщин — руководителей. В 2024 году на них приходится существенная доля высших управленческих должностей в компаниях — 75%. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные клиентов корпоративного сегмента в сибирских регионах страны.

Женщины стали чаще занимать руководящие посты.
Женщины стали чаще занимать руководящие посты.
Фото предоставлено пресс-службой МегаФона.

За последний год в Алтайском крае на 6% увеличилось число жительниц Барнаула занимающих руководящие посты. Барнаул занял пятое место в рейтинге сибирских регионов страны по доле представительниц прекрасной половины человечества в руководстве. Аналитики оператора отмечают, что в региональных компаниях цифровыми инструментами в работе пользуется 16% женщин — руководителей на топовых кадровых позициях. Мужчины при управлении бизнесом более открыты к использованию современных технологий для повышения эффективности и упрощения операционных процессов.

При этом мужчины и женщины на руководящих постах отдают предпочтения разным цифровым решениям. Например, топ-менеджмент среди представительниц Алтайского края активнее мужчин пользуется технологиями для управления бизнесом и рекламными продуктами, а сильный пол выбирает направления, связанные с M2M и кибербезопасностью.

Среди сибирских регионов республика Алтай занимает первую строчку рейтинга по количеству женщин в сфере управления (+19% за год). Омская область занимает почетное второе место, а тройку лидеров замыкает Алтайский край. В Республике Хакасия индекс вовлеченности женщин в управление компаниями вырос на 3%. В Красноярском крае, Кузбассе, Томской и Новосибирской областях женщин-руководителей стало больше на 1%. А вот в Республике Тыва в этом году представительницы прекрасного пола отказываются от карьерных амбиций и покидают высокие посты — здесь женщин-руководителей стало на 4% меньше.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Новости телекома

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
Фестиваль «Цветение маральника» – 2024
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость