Дача на удачу: выяснилось, на какую глубину лучше сажать семена огурцов для супербогатого урожая

Каждый садовод и огородник стремится увеличить урожай на своей земле.

Чтобы достичь высоких результатов, необходимо соблюдать правила культивации различных культур, пишет sterlegrad.ru.

Эксперты подчеркивают — для начала посева почва должна быть достаточно прогрета. Самое благоприятное время для посадки семян огурцов — конец мая.

Важно

Важно не заглублять семена — оптимальная глубина составляет 1,5-2 см. В каждую посадочную лунку рекомендуется помещать 4-5 семян, из которых должны прорасти 2-3 растения.

Между лунками необходимо оставлять пространство не менее 20 сантиметров — чтобы растения могли свободно разрастаться.

Ранее стало известно, какие овощи нужно успеть посадить в мае. Даты.

Белокочанная капуста

Ранняя капуста не очень плотная и тяжелая. Однако это не главное ее преимущество. К середине лета огородники снимают первый урожай - для салатов, щей, борща. Позднюю капусту "схватывают" первые осенние заморозки. И она становится особенно сочной и хрустящей.

Благоприятные дни майской посадки: 13-15, 17, 22-24.

Редис

Дни посадки майского редиса: 13-15, 17, 22-24.

Помидоры

Помидоры менее привередливы к рассаживанию, в отличие от требовательных перцев и баклажанов. Пересаживать уже подросшую рассаду можно 13-15, 17, 22, 23, 24 мая.

Перец

В мае рассаду перца высаживают в открытый грунт. Только надо дождаться, когда угрозы заморозков уже не будет. Если день прохладный и температура не поднялась выше 10 градусов, есть смысл не рисковать и накрыть перцы.

Время высадки культуры в мае: 13-15, 17, 22-24.

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