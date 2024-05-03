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Происшествия

После схождения лавины альпинисты 11 часов пробыли под снегом

Двое альпинистов пытались подняться на гору Шаста в Калифорнии. Внезапно они стали жертвой лавины, которая сошла на высоте более 3,5 км, сообщает NYP.

Двое мужчины пытались спуститься с вершины горы на сноуборде. Однако сошла лавина, снег завалил людей.

Один из альпинистов позвонил спасателям, те выехали на место. Но их ждал неприятный сюрприз.

Вертолет спасателей не смог приземлиться рядом с альпинистами из-за сильного ветра. В итоге группа волонтеров и горных гидов решили подниматься на место происшествия пешком.

К счастью, все завершилось благополучно: погода улучшилась, а вертолет смог сесть на горе. Спасатели добрались до пострадавших мужчин, которые пролежали под снегом 11 часов.

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