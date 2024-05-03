В Барнауле произошло очередное ДТП с электросамокатом

В Барнауле 3 мая произошло ДТП с участием электросамокатчика. Это случилось днем на улице Георгия Исакова, сообщает «В Курсе 22».

С начала этого сезона в Барнауле уже не в первый раз происходит ДТП с участием электросамоката. В комментариях жители города высказывают свое недовольство по поводу того, что им надоели люди на электросамокатах, которые ездят по дорогам и тротуарам.

По предварительной информации, на электросамокате мог находиться подросток, который столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser.

О состоянии водителя самоката не сообщается. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего ДТП.

Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель чуть не сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.

Самое важное - в нашем Telegram-канале