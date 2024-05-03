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Происшествия

Боксерша напилась и избила 15-летнюю девочку

Женщина подкараулила пострадавшую и жестоко избила ее, используя приемы тайского бокса. Этим видом спорта она ранее профессионально занималась.

Это произошло в Таиланде.

Боксерша заподозрила 15-летнюю девочку в романе со своим экс-возлюбленным, сообщает The Thaiger.

Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Женщину арестовали, указывает Lenta.ru. Она на допросе призналась, что перед избиением "соперницы" напилась пива.

Ранее монах напился и на радостях решил пробраться к монашкам. Полицейские арестовали буддийского монаха, который попытался пробраться в келью к монашкам.

Инцидент случился в Таиланде.

Монах употреблял алкоголь, тем самым нарушая правила. А после, под покровом темноты, попытался попасть в комнату к двум монашкам. Однако их дверь оказалась закрыта.

Тогда мужчина начал стрелять в окна их комнаты из рогатки.

Испуганные женщины позвонили в полицию.

Правоохранители арестовали пьяного мужчину и отвезли его в участок.

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