Боксерша напилась и избила 15-летнюю девочку

Это произошло в Таиланде.
Боксерша заподозрила 15-летнюю девочку в романе со своим экс-возлюбленным, сообщает The Thaiger.
Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.
Женщину арестовали, указывает Lenta.ru. Она на допросе призналась, что перед избиением "соперницы" напилась пива.
Ранее монах напился и на радостях решил пробраться к монашкам. Полицейские арестовали буддийского монаха, который попытался пробраться в келью к монашкам.
Инцидент случился в Таиланде.
Монах употреблял алкоголь, тем самым нарушая правила. А после, под покровом темноты, попытался попасть в комнату к двум монашкам. Однако их дверь оказалась закрыта.
Тогда мужчина начал стрелять в окна их комнаты из рогатки.
Испуганные женщины позвонили в полицию.
Правоохранители арестовали пьяного мужчину и отвезли его в участок.
Самое важное - в нашем Telegram-канале