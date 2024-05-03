Ажиотаж: россияне массово начали скупать садовую технику

О выросших тратах населения на облагораживание участка пишет Газета.Ru .

Россияне признались — в этом году подготовка к дачному сезону потребовала больших затрат. А рост расходов отмечает каждый пятый, указывает Lenta.ru.

Помимо садовой техники дачники раскупали удобрения, инвентарь и саженцы.

Ранее выяснилось, на какую глубину лучше сажать семена огурцов для супербогатого урожая.

Чтобы достичь высоких результатов, необходимо соблюдать правила культивации различных культур.

Эксперты подчеркивают — для начала посева почва должна быть достаточно прогрета. Самое благоприятное время для посадки семян огурцов — конец мая.

Важно

Важно не заглублять семена — оптимальная глубина составляет 1,5-2 см. В каждую посадочную лунку рекомендуется помещать 4-5 семян, из которых должны прорасти 2-3 растения.

Между лунками необходимо оставлять пространство не менее 20 сантиметров — чтобы растения могли свободно разрастаться.

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