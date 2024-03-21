Стало известно, как понять, что статью написал искусственный интеллект

Американские ученые проанализировали статьи, который написал искусственный интеллект. Об этом сообщает издание The Register.

Ученые заметили, что их коллеги стали использовать ИИ в своих исследованиях, но не все отмечают это.

Так, специалисты назвали несколько признаков статьи, которую написал ИИ. По их мнению, оценить текст помогает количество прилагательных и частота их использования.

Так, обычно ИИ использует прилагательные «похвальный», «инновационный» и «всеобъемлющий».

Чаще всего ученые использовали новые технологии, если до сдачи научной работы оставалось мало времени.

Исследователи пояснили, что научное сообщество должно помечать использование ИИ.

Ранее сообщалось, что эксперты объяснили, почему опасно полностью доверять нейросетям.

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