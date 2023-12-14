15 декабря
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Жизнь

Нейросети набирают популярность у зумеров

В России резко возрос интерес к нейросетям: за год мобильный трафик сервисов по работе с ИИ вырос втрое, их аудитория увеличилась в 3,5 раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota (Йота) на основе big data за 2022 и 2023 годы.

Искусственный интеллект. Микрочип.
Искусственный интеллект. Микрочип.
Фото: ru.frepik.com, автор rawpixel.com.

Аналитики исследовали доступные в России сервисы, которые при помощи нейросетей позволяют создавать иллюстрации, текст или музыку*. Самым популярным оказался проект «Шедеврум», запущенный в апреле 2023 года. За полгода с момента старта в этой нейросети потратили вдвое больше гигабайт, чем во втором по популярности сервисе по работе с ИИ – Kandinsky, которая также позволяет создавать визуальный контент. С января этого года она выросла в 2,5 раза по потреблению интернет-трафика и занимает вторую строчку.

Рисунок созданный нейросетью.
Рисунок созданный нейросетью.
Изображение предоставлено пресс-службой компании Йота.

Тройку самых популярных нейросетей по активности пользователей замыкает проект Mubert, генерирующий музыку по запросу пользователя. С начала года потребление мобильного интернета в этой нейросети сократилось на 63%. В первую пятерку вошли еще два генератора аудиотреков на основе нейросетей: Aiva и Soundraw.

По сравнению с периодом январь – октябрь прошлого года посещаемость сервисов по работе с ИИ в этом году выросла в 3,5 раза. Основные пользователи нейросетей — люди в возрасте 36-45 лет (на них приходится 32% аудитории), а также 26-35 лет (31%). На третьем месте — абоненты 46-55 лет (18%).

Рисунок созданный нейросетью.
Рисунок созданный нейросетью.
Изображение предоставлено пресс-службой компании Йота.

Активнее всего нейросети набирают популярность у зумеров (от 14 до 21 года), в 2023 году число таких пользователей выросло в 11 раз. И они тратят на сервисы по работе с ИИ больше всего трафика в среднем на абонента. Мужчины чаще женщин пользуются нейросетями — они составляют 59% аудитории таких сервисов. В среднем россияне тратят почти час в месяц (59 минут) на работу с ИИ-сайтами.

Диаграмма: Кто пользуется нейросетями в России.
Диаграмма: Кто пользуется нейросетями в России.
Источник: пресс-служба компании Йота.

Кроме того, аналитики Yota (Йота) составили топ городов, жители которых тратят на нейросети больше всего времени. Рейтинг возглавил Сочи, где в среднем абонент пользуется нейросетями почти два часа в месяц (116 мин). Также в пятерку лидеров вошли Кострома, Грозный, Санкт-Петербург и Магадан.

Таблица с данными исследования.
Таблица с данными исследования.
Источник: пресс-служба компании Йота.
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