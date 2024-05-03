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Жизнь

Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в пасхальную ночь в Барнауле

Пасхальные богослужения на территории Барнаула состоятся в ночь с 4 на 5 мая в 20 церквях и храмах, из них 18 — Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви, 2 — иных православных конфессий, говорится в сообщении пресс-центра администрации города.

Будет организовано транспортное обслуживание населения после окончания богослужения в храмах Барнаула — Покровский кафедральный собор, Знаменский Храм, Храм Святого Дмитрия Ростовского, Собор Александро-Невского, Андреевская церковь, Свято-Никольская церковь.

Для перевозки пассажиров будет задействовано 4 трамвайных вагона и 2 троллейбуса, с оплатой за проезд.

Маршруты и время:

  • трамвай от Покровского Собора (в 02:05) - пр.Красноармейский - пл.Свободы (02:15) - пр.Красноармейский - пр.Строителей - пр.Ленина – С.Западная далее на заход в депо (Коммунаров, 128).
  • трамвай от Покровского Собора (02:25) - ул.Анатолия – ст. Депо №1 (Анатолия, 302) - ул.Челюскинцев - ул.А.Петрова - ул.Попова - ст.Докучаево далее на заход в депо (пр. Коммунаров, 128).
  • трамвай от Александро-Невского Собора (02:30) - ул.А.Петрова - ул.С-Западная- пр.Калинина - пр.Космонавтов - ул.Малахова - ул.А.Петрова - ул.Попова - ст.Докучаево далее на заход в депо (ул.Гридасова,5).
  • трамвай от Александро-Невского Собора (02:30) - ул.А.Петрова - ул.Малахова - пр.Космонавтов - пр.Калинина - ул.С-Западная - ул.А.Петрова - ул.Попова - ст.Докучаево далее на заход в депо (ул.Гридасова,5).
  • троллейбус от Никольской церкви (02:30) – пр.Ленина – ул. Матросова – ул. Юрина – Солнечная поляна далее на заход в троллейбусное депо (ул.Германа Титова, 52).
  • троллейбус от Никольской церкви (02:45) -пр.Ленина – пр.Космонавтов – ост.«Троллейбусное депо» (ул.Германа Титова, 52).

Ранее сообщалось, где и когда можно освятить пасхальные куличи в Барнауле.

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