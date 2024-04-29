Россиянка легла в гробу у детского театра

На саване надпись — «Занесите меня в театр».
В ней узнали выпускницу ГИТИСа Елизавету Коломиец, указывает Газета.Ru. Актрису в театр заносить не стали, а забрали в отдел полиции.
Предварительно, она хотела привлечь внимание руководства театра, куда ее не взяли на работу.
Ранее пьяного россиянина осудили за то, что он уснул в гробу.
Мужчина разбил витрину салона ритуальных услуг, собрал некоторые материальные ценности (в том числе девять рулонов туалетной бумаги) и лег спать в гробу, прикрыв себя крышкой.
Мужчину обнаружили уже утром.
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