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Здоровье

Магнитная буря высшего уровня накроет россиян. Когда произойдет и пик активности геоударов

11 мая Землю впервые за последние 20 лет накроет магнитная буря высшего уровня.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

Это произойдет после серии мощных вспышек на Солнце, пишет РИА Новости. Речь идет о риске магнитной бури высшего пятого уровня.

За последние трое суток в сторону Земли Солнцем было выброшено четыре исключительно крупных облака плазмы, указывает Lenta.ru. Они могут слиться в единый крупный объект, который ударит по магнитному полю планеты в ночь на 11 мая.

Ранее сообщалось, что третья за день вспышка самого высокого класса произошла на Солнце.

Исследователи накануне зафиксировали мощную вспышку на Солнце, отнесенную к самому высокому классу X1.1.

Она длилась 37 минут. Также были зафиксированы вспышки X1.0 и X2.2.

Между тем Солнце приближается к пику своего магнитного цикла. Это значит, что магнитных бурь, штормов и других возможных угроз для Земли станет еще больше.

Факт

В течение дня ученые зарегистрировали на Солнце 12 вспышек класса M и X.

Ранее о приближении Солнца к максимуму активности предупредил физик. Солнечные вспышки усиливаются из-за приближения светила к предполагаемому пиковому уровню активности.

Магнитные бури могут повлиять на разные возрастные группы — детей дошкольного возраста и пожилых людей.

Метеозависимые люди будут чувствовать влияние светила на здоровье. И необходимо следить за краткосрочными прогнозами магнитных бурь и солнечных вспышек.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Важно:

  • не употреблять спиртное,
  • пить успокаивающий чай,
  • пить больше воды.

Еще один совет — важно высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И избегать физической активности.

Гаджеты

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Как правило, на экранах телевизоров в такие дни время от времени появляется надпись "нет сигнала". А экран "рябит" всеми цветами спектра.

Радиация

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей. ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

Зрелище

Зрелищной частью магнитной бури называют северное сияние. Цвет полярного сияния зависит от высоты, с которой идет излучение атомов и молекул газов, входящих в состав атмосферы Земли.

Возмущения

Магнитные бури — сильные возмущения магнитного поля Земли, резко нарушающие плавный суточный ход элементов земного магнетизма.

Геомагнитная буря — возмущение геомагнитного поля большой интенсивности, охватывающее одновременно всю Землю. Может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

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