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Межрегиональный фестиваль авторского анимационного кино «КЛЁН» пройдет в Алтайском крае

1 июня 2024 года в Алтайском крае стартует I Межрегиональный фестиваль авторского анимационного кино «КЛЁН». Фестиваль проводится Алтайским государственным институтом культуры и Ассоциацией культуротворческих школ Алтая. Он направлен на популяризацию анимации как одного из самых динамично развивающихся видов искусства, формирование нового поколения художников-аниматоров в Западно-Сибирском регионе и в Алтайском крае, в частности, и будет реализован при поддержке гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры.

В Алтайском крае пройдёт I Межрегиональный фестиваль авторского анимационного кино «КЛЁН».
В Алтайском крае пройдёт I Межрегиональный фестиваль авторского анимационного кино «КЛЁН».
Источник: пресс-служба Алтайского государственного института культуры.

Фестиваль включает в себя серию мероприятий: показы конкурсных анимационных работ, презентации ведущих российских студий анимационного кино, круглые столы, образовательные мастер-классы и др.

Для участия в Фестивале приглашаются:

  • молодые специалисты-аниматоры;
  • участники детских анимационных и мультипликационных студий;
  • обучающиеся художественных объединений и организаций;
  • студенческая молодежь;
  • участники детских технопарков, воспитанники объединений научно-технического творчества;
  • иные категории детей и молодежи, увлеченные анимацией, а также профессиональные аниматоры.

В результате реализации проекта предполагается объединение начинающих и профессиональных аниматоров Алтайского края в «Ассоциацию», которая должна стать творческой площадкой на базе Алтайского государственного института культуры для обмена опытом на постоянной основе, установления долгосрочных связей с представителями всероссийского профессионального сообщества, а также для привлечения внимания населения и администрации региона к анимационному искусству.

Яркой PR-акцией Фестиваля станет закладка Кленовой аллеи в парке «Изумрудный». Также планируется создание постоянно-действующего сайта Фестиваля межрегионального авторского анимационного кино «Клён», позволяющего сделать данный проект мультипликативным.

Проведение заочного этапа Фестиваля — 1 июня–30 августа 2024 года, очного этапа — 19–21 сентября 2024 года.

Подробнее со сроками проведения, мероприятиями и конкурсной программе можно познакомиться в положении на официальном сайте АГИК и странице фестиваля в ВК.

Корпус Алтайского государственного института культуры.
Корпус Алтайского государственного института культуры.
Фото предоставлено пресс-службой Алтайского государственного института культуры.

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