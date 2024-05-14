15 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Расследование катастрофы вертолета Ми-8 на Алтае завершили

Межгосударственный авиационный комитет завершил техническое расследование катастрофы вертолета Ми-8T в Республике Алтай летом 2023 года, сообщает "Коммерсантъ".

Крушение Ми-8
Крушение Ми-8
04.mchs.gov.ru

Из результатов расследования стало известно, что члены экипажа перед полетом прошли медосмотр, а воздушное судно — предполетную подготовку. Борт прилетел за пассажирами в Тюнгур с аэродрома Карасук и затем совершил экскурсию. После этого он вернулся в Тюнгур, командир воздушного судна выполнил заход на посадочную площадку.

Однако в процессе разворота борт столкнулся концевой балкой и рулевым винтом с опорой ЛЭП. От несущего винта вертолет начал разворачиваться и крениться, после этого лопасти столкнулись с землей. Вертолет продолжил вращение и остановился на правом борту. После этого возник пожар.

3 члена экипажа и 9 пассажиров эвакуировались. 4 пассажира погибли в грузовой кабине. Второго пилота и вместе с пятью пассажирами госпитализировали. Два пассажира скончались в больнице.

Межгосударственный авиационный комитет сделал вывод, что пожар на судне возник из-за возгорания топлива.

Однако к авиакатастрофе мог привести и ряд недочетов со стороны командира. Так, не было учтено влияние попутного порывистого ветра. Кроме этого, экипаж не выключил двигатели специальными кранами, не обесточил вертолет, и не организовал эвакуацию пассажиров. После крушения аварийный выход правого борта оказался заблокированным.

При этом согласно инструкции, после аварийной посадки экипаж должен эвакуировать пассажиров. Последним воздушное судно должен покидать командир.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открытие сезона стрит-арта
О чем говорит деревянное зодчество?
Первый «Флора-фест» в Барнауле
Топ-10 идей отдыха на Алтае
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость