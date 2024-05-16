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Жизнь

Как избавиться от тополиных почек на одежде и обуви

С приходом теплой приходи на обувь, одежду и волосы начали липнуть тополиные почки. Altapress.ru назвал способы, которые помогут избавиться от надоедливой смолы.

Тополя. Деревья.
Тополя. Деревья.
Михаил Хаустов
1
Почему почки такие липкие

Во время цветения тополиные почки выделяют липкое вещество, содержащее различные кислоты и эфирные масла. Это химическое соединение представляет собой полимер, который не растворяется в воде, щелочных растворах и даже некоторых кислотах.

На воздухе смола быстро затвердевает. И чем дольше она остается на поверхности, тем труднее будет ее удалить. Поэтому лучше всего избавиться от желтых пятен как можно скорее.

2
Механическое удаление

Попробуйте осторожно снять почки с одежды или обуви руками, или использовать подручные средства, такие как щетка или нож. Однако будьте осторожны, чтобы не повредить ткань.

3
Стирка

По возможности постирайте загрязненные вещи в стиральной машине с использованием обычного моющего средства.

Натуральное мыло
Натуральное мыло
СС0
4
Использование специальных средств

Существуют специальные пятновыводители, которые могут помочь удалить пятна от тополиных почек. Следуйте инструкциям на упаковке средства.

5
Химчистка

Если другие методы не помогли, можно обратиться в химчистку, где специалисты помогут удалить пятна. Важно помнить, что каждый материал требует индивидуального подхода, поэтому перед использованием любого метода рекомендуется проверить его на небольшом незаметном участке одежды или обуви.

Ранее сообщалось, что в Барнауле начали распускаться растения — фоторепортаж altapress.ru.

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